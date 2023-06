Frente tem missão de resgatar trabalhismo

Da Redação



27/06/2023 | 08:35



Fundador do movimento SP Frente Cidadã, o ex-deputado estadual Campos Machado (sem partido) definiu como principal bandeira da agremiação o resgate do trabalhismo. Além disso, a ideia é ampliar a frente para outros Estados. “Vamos aglutinar trabalhistas, não só em São Paulo, como também em todo o País”, disse Campos, que durante quase três décadas foi filiado ao PTB, legenda em que foi presidente estadual. No período, ele também teve oito mandatos na Assembleia Legislativa. Também foi secretário-geral da executiva nacional do PTB por 20 anos. “O PTB, mesmo prestes a ser extinto, não saiu dos corações dos trabalhistas do Estado e do Brasil. Essa memória não pode ser apagada”, disse Campos Machado. A Frente Cidadã foi lançada no fim de abril, na Capital, e já conta com cderca de 5.000 integrantes.