Tempestades atrasam voos na costa leste dos EUA

26/06/2023 | 20:26



As companhias aéreas dos EUA cancelaram ou atrasaram mais de 1.500 voos nesta segunda-feira, 26, por conta de tempestades que afetaram a costa leste do país, de acordo com o FlightAware, um site de rastreamento de voos.

Tempestades dispersas começaram a causar estragos nas viagens já no sábado, contribuindo para o cancelamento de mais de 500 voos, além de outros 1400 no domingo. A Administração Federal de Aviação desacelerou ou interrompeu os voos nos principais centros de Nova York, Nova Jersey, Boston, Filadélfia e Flórida.

O Aeroporto Internacional Newark Liberty foi particularmente atingido e cerca de um quarto dos voos foram cancelados. Cerca de um terço dos voos de e para LaGuardia foram cancelados na segunda-feira. Os aeroportos de Washington DC, Boston, Detroit e Atlanta também enfrentaram interrupções relacionadas ao clima.