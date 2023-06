Fausto treina e deve reforçar Corinthians alternativo contra Liverpool para ganhar ritmo

26/06/2023 | 19:38



O volante argentino Fausto Vera deve ser a novidade do time repleto de jovens e reservas que o técnico Vanderlei Luxemburgo ensaia para mandar a campo diante do Liverpool-URU, quarta-feira, na Neo Química Arena, em despedida da Copa Libertadores. Sem chances de vaga e pouco empolgado em disputar a Copa Sul-Americana - o jogo define o terceiro colocado da chave - o técnico alvinegro já adiantou que trabalhará o time para encarar o Red Bull Bragantino, no fim de semana.

Desfalque nas últimas rodadas do Brasileirão por causa de um trauma no tornozelo direito sofrido em um treino, Fausto agora tenta recuperar o espaço no Corinthians. Até então titular absoluto, ele tenta convencer o técnico que já está bom e pronto para jogar em alto nível e desde o início no Brasileirão e também na Copa do Brasil, as prioridades.

Estar em campo contra os uruguaios seria uma oportunidade para o volante já ganhar ritmo de jogo antes de enfrentar o embalado Bragantino com a missão de ganhar para ganhar fôlego na luta contra as últimas colocações do Brasileirão.

Depois de perder do Athletico-PR no fim de semana, por 1 a 0, Luxemburgo sabe que um grande resultado diante do Bragantino será vital para a equipe não apenas ganhar respiro no Nacional, como para abrir as quartas de final da Copa do Brasil, em Belo Horizonte, diante do América-MG, com moral.

Roni substituiu o argentino nos últimos jogos, mas novamente não caiu nas graças do torcedor. Ao mesmo tempo em que o jovem da base luta exaustivamente, a falta de visão de jogo para sair com a bola de trás é um defeito cobrado pelos corintianos. Depois de ver Renato Augusto se contundir novamente por uma volta antecipada, Luxemburgo adiantou que só escalará quem estiver 100% fisicamente e da parte médica. A medida vale para Fausto também.