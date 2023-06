Diego Costa e Welington trabalham sem restrições no São Paulo, mas não jogam na Sul-Americana

26/06/2023 | 19:05



O técnico Dorival Júnior vai ganhar duas opções defensivas para a sequência de jogos do São Paulo. Nesta segunda-feira, o zagueiro Diego Costa voltou a trabalhar em alta intensidade sem sentir dores musculares e o lateral-esquerdo Welington fez todas as atividades com o elenco pela primeira vez após grave lesão no tornozelo. Ambos, porém, não enfrentam o Tigre, no Morumbi, nesta terça-feira, pela Copa Sul-Americana.

Com situação tranquila na competição, o treinador deve poupar alguns titulares contra os argentinos e dará mais tempo para ter a dupla inteira. Welington não joga desde o começo do ano, quando se contundiu com gravidade e precisou passar por cirurgia no tornozelo.

Podem ser relacionados contra o Fluminense, no sábado, também no Morumbi, pelo Brasileirão, a depender da evolução na semana. O zagueiro é peça primordial no esquema do técnico, enquanto o lateral terá de disputar vaga com Caio Paulista, que cresceu de rendimento nos últimos jogos.

Apesar de observar a dupla, Dorival usou a atividade do dia para na tentativa de arrumar um esquema para furar um esquema defensivo dos argentinos. Após passar um vídeo ao elenco, o treinador trabalhou em campo reduzido com a equipe apostando em jogadas velozes e tramas com passes de primeira.

As jogadas aéreas também foram trabalhadas a exaustão, com um bombardeio aéreo gigante nos goleiros. E o setor ofensivo não decepcionou, com muitas bolas nas redes. Diante do Cruzeiro, no Brasileirão, o time desperdiçou muitos gols e Dorival não gostou nada do resultado. Apesar de mandar no jogo, derrota por 1 a 0 sem nenhum chute do rival no gol - Rafinha anotou contra.