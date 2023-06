Amigo de Gugu Liberato condena atitude da família do apresentador: Nunca vou perdoar por entrarem na Justiça

26/06/2023 | 18:10



E as polêmicas sobre a herança de Gugu Liberato só aumentam... Depois do vazamento da carta de Rose Miriam, mãe dos filhos do apresentador, falando sobre a sexualidade dele, quem decidiu falar sobre o assunto da divisão do dinheiro de Augusto e o processo que está rolando foi o diretor Homero Salles, melhor amigo do famoso.

Em conversa com o colunista Erlan Bastos, o profissional decidiu contar sobre uma conversa que teve com Rose Miriam. O papo surgiu quando a médica quis entrar na Justiça para que sua relação com Augusto Liberato fosse reconhecida como união estável, e assim ter direito à herança.

- Disse à Rose que se ela entrasse com um processo estaria tirando os bens dos filhos. Ela me disse que a irmã morava de aluguel, eu disse que cederíamos um imóvel; ela disse que queria um valor mensal, eu disse que ela teria uma mesada igual a mãe do Gugu.

Em seguida, Homero deu sua opinião sobre a decisão da família de recorrer à Justiça:

- Eu não tenho raiva e nem mágoa da Rose e das crianças, mas nunca vou perdoar por entrarem na Justiça? Jogaram o nome do Gugu na lama com toda essa exposição.

Apesar de tudo, mãe

Mesmo em conflito com o filho, João Augusto, Rose Miriam não deixa o instinto de mãe de lado. Ao postar uma foto apenas com as filhas, Sofia e Marina, alguns internautas criticaram a atitude do primogênito da médica de não concordar em dividir a herança com a mãe ao chamá-lo de egoísta. Entretanto, Rose não conseguiu ficar quieta e rebateu o comentário.

Eu já ouvi muito isso, mas meu coração de mãe sente que o João está preso em uma grande teia de aranha e que, mesmo que quisesse, não conseguiria sair por si só. O João sempre foi uma pessoa incrível, é e sempre será! Ele sequer pode imaginar o imenso e infinito amor que eu sinto por ele. Dou a vida pelos meus três filhos. Parece mentira, mas ele voltou a morar em casa, e todos os dias eu digo: Eu te amo filho! E ele sempre responde: Eu também te amo! Então, isso me dá a maior alegria do mundo. Sei que um dia ele vai acordar para a realidade. Deus é o Justo Juiz. Obrigada! Abraço!