Clima entre Bruna Biancardi e mãe de Neymar Jr. está cada vez mais tenso

26/06/2023 | 18:10



Já é especulado pelos internautas da web que a mãe de Neymar Jr. e Bruna Biancardi não são tão próximas quanto poderiam ser. E parece que o clima entre as mulheres da vida do atleta está piorando. Segundo o colunista Lucas Pasin, as duas se encontraram recentemente no leilão do Instituto Neymar Jr. e também no chá revelação da filha do jogador, mas as duas se trataram com frieza e teriam se evitado.

O que acontece é que existe uma tentativa da Bruna, pelo menos publicamente, de fugir do climão. Mas nos bastidores não se gostam, e todo mundo sabe. A Bruna parece mais disposta a ter uma boa relação do que a Nadine, mas é rejeitada pela sogra, diz uma pessoa próxima a família.

Ainda segundo o jornalista, Nadine gosta de receber atenção das namoradas de Neymar, como recebe até hoje homenagens feitas por Carol Dantas, mãe do primeiro filho do jogador. E por não ser tão paparicada por Bruna quanto gostaria, a relação entre as duas nunca foi das melhores.

Além disso, como divulgado por Pasin, a mãe do jogador teria vazado o sexo de sua neta nas redes sociais antes da revelação feita no último sábado, dia 24, o que agravou ainda mais a relação entre sogra e nora.