AfD ganha eleição distrital pela 1ª vez e amplia temor sobre direita radical na Alemanha

26/06/2023 | 17:30



O partido de direita radical Alternativa para a Alemanha (AfD) conseguiu seu primeiro cargo distrital em eleições no domingo, 25, em uma vitória que ocorre quando as pesquisas nacionais indicam o crescimento a níveis recordes de apoio ao partido. Esta é a primeira que a sigla conquista uma cadeira de administrador distrital, um cargo pequeno, mas com forte significado para o partido extremista fundado há uma década.

O candidato, Robert Sesselmann, obteve 52,8% dos votos no distrito de Sonneberg, derrotando o titular, Jürgen Köpper, da conservadora União Democrata Cristã, que recebeu 47,2%.

O resultado aumentou as preocupações de outros partidos que têm lutado para responder à ascensão da AfD.

Sonneberg tem uma população relativamente pequena de 56.800 habitantes, mas a vitória é um marco simbólico para o AfD. Embora o cargo conquistado seja comparável ao de um prefeito de uma cidade alemã de médio porte, a vitória repercutiu em todo o país, graças a dois avanços: embora o partido tenha presença no Parlamento, a votação lhe dará autoridade burocrática sobre uma área pela primeira vez, e nunca antes teve o apoio da maioria dos eleitores de um distrito.

O partido de 10 anos tem obtido entre 18% e 20% nas pesquisas nacionais ultimamente. Apoio que vem crescendo enquanto a coalizão de governo do chanceler Olaf Scholz, de centro esquerda, com os ambientalistas Verdes e os Liberais

Democratas enfrenta fortes ventos contrários devido à alta da imigração, um plano para substituir milhões de sistemas de aquecimento doméstico e uma reputação de luta interna, enquanto a inflação permanece alta.

O bloco de oposição de centro-direita de Köpper lidera as pesquisas nacionais, com índices de apoio pequenos, de pouco menos de 30%.

"O resultado da eleição do conselho distrital em Sonneberg é perturbador", escreveu Ricarda Lang, copresidente do Partido Verde, no Twitter. "E é um aviso para todas as forças democráticas: agora, o mais tardar, é o momento em que - independentemente de todas as disputas sobre questões - todas as forças democráticas devem defender a democracia juntas."

A AfD entrou pela primeira vez no parlamento nacional em 2017, depois de fazer uma forte campanha contra a migração após um influxo de refugiados para a Europa durante os anos anteriores. Ultimamente, a sigla se manifestou contra o apoio alemão à Ucrânia.

Apesar de ser amplamente evitado pelos principais partidos, estabeleceu-se como uma força durável, particularmente no leste comunista e menos próspero. Um candidato da AfD chegou ao segundo turno da eleição para prefeito em Schwerin, capital de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, mas foi facilmente derrotado.

Sonneberg está localizado na Turíngia, uma das três regiões do leste que realizará eleições estaduais no ano que vem.

A vitória do AfD no distrito foi especialmente preocupante para seus homólogos tradicionais, pelo menos em parte porque a corrida em Sonneberg se concentrou nas críticas à política federal, evitando as questões usuais, como estacionamento, lixo ou finanças locais, que são costumam centralizar as eleições distritais.

"As poderes reais de um administrador distrital em um distrito com 54.000 habitantes são limitados, mas esta vitória eleitoral dá à AfD uma posição central para atacar a política estadual e federal", disse Matthias Quent, especialista em extremismo de direita, ao veículo alemão RND News.

A AfD se encaminhou cada vez mais para a direita ao longo dos anos e enfrenta crescente escrutínio da agência de inteligência doméstica da Alemanha. Seu diretório na Turíngia é chefiado por uma figura proeminente da extrema direita do partido, Björn Höcke, que recentemente foi acusado por promotores por seu suposto uso de um slogan nazista durante um discurso em 2021.

De acordo com a agência de inteligência doméstica da Alemanha, cerca de 10.000 dos 28.500 membros da AfD são extremistas.

Como aconteceu nas eleições municipais e regionais anteriores, nas quais a AfD estava em posição de vencer, os principais partidos se reuniram em torno de um único candidato em Sonneberg e instaram seus eleitores a apoiar Köpper.

"Foi só o começo", escreveu Tino Chrupalla, colíder da operação nacional do AfD, no Twitter . "Estamos conquistando maiorias com nossas políticas para os interesses dos cidadãos. É assim que conseguiremos uma reviravolta positiva para a Alemanha."

Höcke previu um "terremoto político" nas próximas eleições distritais e estaduais. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)