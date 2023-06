Avião com equipe de Roberto Carlos retorna ao aeroporto após sofrer acidente com pássaro

26/06/2023 | 17:11



Nesta segunda-feira, dia 26, a equipe de Roberto Carlos enfrentou um grande susto. De acordo com o R7, a aeronave precisou retornar ao aeroporto após colidir com um pássaro durante o procedimento de decolagem por volta de 8h45. O avião, vale pontuar, decolava de Goiânia e tinha como destino Congonhas, na cidade de São Paulo.

Apesar do susto, a aeronave pousou sem intercorrências. Ainda, segundo informações do veículo, a assessoria informou que pelo menos cinco músicos e outros quatro produtores estavam no voo, e todos passam bem. Já Roberto Carlos voltou ao Rio de Janeiro em seu próprio avião.

A concessionária também informou que o procedimento realizado é padrão:

É um procedimento operacional padrão, ratificando seu empenho na segurança da operação aeroportuária, informou em nota.

Recentemente, Roberto Carlos emocionou o seu público após pedir um minuto de silêncio para a cantora Rita Lee, que morreu no dia 8 de maio após luta contra o câncer de pulmão.