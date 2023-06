Natasha Dantas compartilha registros de viagem com William Bonner

26/06/2023 | 17:10



Natasha Dantas vive usando suas redes sociais para compartilhar diversos momentos junto de William Bonner, seu marido. O casal está junto há mais de quatro anos e não escondem que são super apaixonados, até mesmo quando estão viajando. Como você viu aqui no ESTRELANDO, William Bonner tirou férias e está aproveitando para curtir muito com a amada.

E para começar bem o período de descanso, o apresentador e a fisioterapeuta decidiram curtir alguns dias em Paris, na França. Natasha usou seu Instagram para mostrar os passeios que estão fazendo no primeiro dia da viagem. Além de compartilhar seu passeio ao Arco do Triunfo e na Champs-Élysées, uma avenida famosa da cidade, ela também publicou uma foto com o amado e escreveu.

Bia Bonemer também usou suas redes sociais para mostrar alguns momentos antes da chegada ao destino final. A filha do apresentador publicou uma foto junto de seu pai e da madrasta enquanto eles estavam no aeroporto.

Vale lembrar que William, Natasha e Bia foram à França para encontrar os dois outros filhos do comandante do Jornal Nacional. Bia é um dos três filhos de Bonner e Fátima Bernardes, ela é irmã de Vinícius e Laura.