Renault agenda apresentação do Megane E-Tech

Nilton Valentim



26/06/2023 | 17:09



O Megane E-Tech será lançado no Brasil em setembro durante a segunda edição do E-Tech Days, evento que reúne os mais diversos temas no ecossistema da mobilidade.

Com um motor elétrico de 160 kW (220 cv), aceleração de 0 a 100 km/h em 7,4 segundos, a autonomia do Megane E-Tech é de 337 quilômetros com uma carga, de acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro. A recarga rápida no modo DC 130 kW de 0 a 80% leva apenas 30 minutos.

Ao longo do seu desenvolvimento e fabricação, mais de 300 patentes foram registradas. Estas patentes protegem várias inovações relacionadas ao motor, sistema de recarga, bateria, gestão térmica, arquitetura e acústica.

Com uma plataforma concebida para ser 100% elétrica, a CMF-EV o Megane E-Tech é o primeiro representante de uma nova linguagem de design chamada de ''''''''sensual tech''''''''. Com um projeto totalmente elétrico em seu DNA, o modelo se diferencia com uma personalidade ao mesmo tempo elegante e dinâmica. Do lado de dentro, o espaço interno recorde se alia a uma ergonomia totalmente repensada, em benefício do bem-estar dos ocupantes.

O Megane E-Tech entrega um design inovador, tecnologia e prazer ao dirigir um carro 100% elétrico. É a verdadeira expressão da nova marca Renault e será o primeiro veículo da fase Renovation no Brasil, que é a segunda fase do plano estratégico mundial Renaulution. Na Europa, o modelo já soma mais de 46 mil unidades vendidas, desde o seu lançamento em 2022.

