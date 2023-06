Ana Castela cai no choro no palco após briga nos bastidores e quase cancelamento de show

26/06/2023 | 15:10



Ana Castela foi nome confirmado em uma apresentação em Lagarto, em Sergipe, mas passou por uma situação bastante estressante antes de subir ao palco. Segundo informações do Leo Dias, os seguranças da cantora e o Deputado Federal Gustinho Ribeiro se envolveram em uma briga física nos bastidores do show marcado.

A pancadaria causou uma bela confusão na organização e a apresentação quase foi cancelada, o que parece ter abalado bastante Ana. Ao subir no palco, depois de um longo atraso, a cantora caiu no choro na frente dos fãs. Castela precisou recomeçar a apresentação e recebeu o apoio do público que estava presente por lá. Apesar da repercussão da briga, não se sabe o que ocasionou a agressão.

Depois de toda a confusão, Ana Castela precisou ser escoltada para subir ao palco e conseguir manter sua apresentação. Os homens a cercaram e até a Polícia Militar estava a acompanhando para evitar novos bafafás.