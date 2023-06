Senhas e mais: oito dicas para proteger os dados na internet

Da Redação

Vazamentos de dados, ataques hackers e compartilhamento de informações sensíveis têm aumentado de forma significativa, causando sérios problemas para as empresas e consumidores. São prejuízos financeiros, insegurança e perda de credibilidade no mercado.

Segundo estudo feito pela Proofpoint, empresa de segurança, em 14 países, 78% das companhias entrevistadas sofreram com os seus dados roubados e 25% tiveram prejuízos financeiros. A pesquisa ainda aponta que 60% das empresas identificaram uma tentativa de sequestro de informações em 2022, na quais 46% deles foram bem sucedidos para os criminosos virtuais.

De acordo com estudo da IBM, de dezembro de 2022, seis em cada dez brasileiros já tiveram algum tipo de problema com isso. Segundo dados da Axus, empresa de cibersegurança, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking no que se refere a vazamento de dados, com 2,8 bilhões de informações sendo expostas na internet em 2021.

Sancionada em agosto de 2018, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), lei nº 13.709/2018, tende a minimizar tais situações, uma vez que ela estabelece obrigações às companhias para proteger os dados pessoais e garantir privacidade às pessoas físicas, a quem ela chama titulares de dados.

Diante desse cenário, os especialistas da DPOnet, plataforma de Gestão de Privacidade, Segurança e Governança de Dados Pessoais, elencaram oito dicas para proteger essas informações na web: