Moradores de Santos revelam que mãe de Neymar Jr. já havia revelado o sexo da bebê

26/06/2023 | 14:10



Eita, informação vazou? Parece que os moradores da cidade de Santos já sabiam que Neymar Jr. e Bruna Biancardi estão esperando uma menininha antes mesmo de o casal revelar os sexo do bebê no chá revelação. A pessoa responsável por soltar a informação supostamente seria Nadine Santos, mãe do jogador de futebol.

O apresentador Thiago Pasqualotto compartilhou nos Stories do Instagram uma mensagem que recebeu de uma seguidora, que revelou que a fofoca foi contada pela matriarca em um salão de beleza local:

Aqui em Santos já sabemos que Neymar Jr. terá uma menina, pois a mãe já falou no salão que frequenta, então irão todos fingir surpresa nesse chá revelação.

Segundo informações do jornal Extra, outras pessoas usaram o Twitter para alegar que também já sabiam que Neymar e Bruna terão uma princesinha:

Aqui em Santos até os peixes já sabiam.