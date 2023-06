Ocidente não está envolvido com a revolta do grupo Wagner na Rússia, afirma Biden

26/06/2023 | 13:50



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o país e o Ocidente não estão relacionados com a revolta armada do grupo Wagner, na Rússia, que começou na sexta-feira. Em coletiva de imprensa, o presidente norte-americano afirmou que "nós não demos nenhuma desculpa para o Putin culpar o Ocidente ou a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) nesse caso. Deixamos claro que não estamos envolvidos".

Segundo ele, a briga interna é problema do próprio sistema militar russo.

Biden também destacou que, na terça-feira, terá uma conversa com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para garantir que a estratégia da Ucrânia segue alinhada à dos EUA, e que os norte-americanos continuarão apoiando o país independente do que aconteça.

"Ainda é cedo para saber o que vai acontecer na Rússia, mas seguimos acompanhando e em contato com as lideranças do Ocidente para tratar o caso", disse o presidente dos EUA.