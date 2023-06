Em visita de Estado ao Brasil, Alberto Fernández chega ao Planalto para encontro com Lula

26/06/2023 | 13:22



O presidente da Argentina, Alberto Fernández, chegou no início da tarde desta segunda-feira, 26, ao Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O líder argentino faz nesta segunda uma visita de Estado ao Brasil, o que inclui protocolos diplomáticos e encontros com os chefes dos três Poderes. É a terceira vinda de Fernández ao País e o quarto encontro com o petista desde o começo do ano.

Após a reunião com Lula, Fernández vai ao Itamaraty para almoço oficial. Depois, se encontra com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber.

Como mostrou o Broadcast Político mais cedo, Fernández e Lula vão promover nesta segunda o que será chamado de "Relançamento da Aliança Estratégica Brasil-Argentina". Trata-se de um plano amplo para a agenda bilateral, sem tema específico. Ainda assim, a visita integra a nova rodada de pedido de socorro financeiro protagonizada pelo presidente argentino em pleno ano eleitoral.

Fernández quer ajuda de Lula para a rota de escape da crise econômica. A ideia que vinha no bolso do colete caiu por terra: o banco dos Brics, liderado pela ex-presidente Dilma Rousseff, negou-se a oferecer as garantias em empréstimos que seriam feitos pelo Brasil a empresas exportadoras ao país vizinho. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se recusa a oferecer o Tesouro sem garantias externas para a empreitada diante do histórico de calote da Argentina.