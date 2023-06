Neymar Jr. pode ter deixado escapar nome da filha; saiba qual é

26/06/2023 | 13:11



Eita, será que já temos um nome? Neymar Jr. pode ter deixado escapar o nome de sua filha com Bruna Biancardi durante o chá revelação. Após anunciar que eles terão uma princesinha, o jogador de futebol se divertiu com a noiva e soltou a voz com a música A Lenda, de Sandy e Junior. Foi neste momento que ele pode ter soltado a informação.

Durante a curtição com Bruna, o craque estava feliz da vida e gritou um nome:

- Mavie!

O vídeo do atleta rapidamente viralizou nas redes sociais e internautas descobriram que ele possui um significado muito especial. Mavie, ao ser traduzido do francês para o português, é minha vida. Muito fofo, não é mesmo?