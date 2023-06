Impactos, em caso de aprovação, serão sentidos a partir de 2026, diz Ceron, sobre tributária

26/06/2023 | 12:36



O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou nesta segunda-feira, 26, que a reforma tributária não trará impactos imediatos no orçamento dos próximos anos por causa do período de transição. No caso da unificação dos impostos federais, a transição deve começar apenas em 2026, quando isso será contabilizado nas propostas de orçamento.

"(A reforma tributária) está caminhando bem e semana que vem devemos ter o processo de votação (na Câmara)", avaliou o secretário do Tesouro, que concedeu nesta segunda-feira entrevista à BM&C.