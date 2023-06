Redação

Do Rota de Férias



26/06/2023 | 11:57



As próximas semanas serão marcadas por muita neve em Bariloche, na Argentina. A expectativa da Emprotur, entidade de fomento ao turismo no destino, é que a taxa de ocupação das hospedagens fique acima de 90% entre julho e agosto.

“Bariloche espera os ‘hermanos’ brasileiros de braços abertos para apreciar os esportes de neve e as atividades de aventura na cidade, além das paisagens que ficam vestidas de branco com os flocos de neve. Há atrações nas montanhas, como arvorismo, trenó, raquete de neve e quadriciclo de neve, e em outros pontos também, como trilhas para caminhadas, passeios a cavalo na estepe e passeios nos lagos. Sem contar ainda a gastronomia da cidade, recheada de chocolates, cervejas artesanais e pratos regionais”, destaca o diretor-executivo da Emprotur, Diego Piquin.

O especialista também listou os lugares mais procurados por turistas durante o inverno em Bariloche. Confira!

5 lugares para aproveitar a neve em Bariloche

Cerro Catedral

Conhecido também como Catedral Alta Patagônia, o Cerro Catedral abriga o maior centro de esqui da América do Sul e recebe cerca de 600 mil visitantes a cada inverno. Possui 29 meios de elevação, 1.200 hectares com mais de 60 pistas para a prática de esqui, snowboard e outros esportes de neve.

Para este ano, o local contará com novas pistas de esportes de neve e mais um teleférico quádruplo para subir ao topo da montanha. Do alto, o turista pode apreciar os mirantes e as paisagens dos lagos Nahuel Huapi e Gutiérrez, além da Cordilheira dos Andes e do Cerro Tronador. Da base da montanha partem passeios de moto de neve por 7 km passando por caminhos brancos até chegar a um refúgio com gastronomia regional.

Cerro Campanario

Para quem gosta de apreciar as paisagens da região, o Cerro Campanário é bastante requisitado. O lugar é considerado entre os oito com as vistas mais bonitas do mundo, segundo a National Geographic. Com acesso por meio de um teleférico, o topo da montanha conta com vários mirantes, além de uma confeitaria para quem quer degustar bebidas quentes, tortas e doces. Pelo local, é possível observar os lagos Nahuel Huapi e Moreno, a lagoa El Trébol, a península San Pedro, a Ilha Victoria, os cerros Otto, López, Catedral e as árvores da Colonia Suiza.

Piedras Blancas

Para quem gosta de aproveitar a neve, em Piedras Blancas a prática do esqui também é possível. São três mil metros de pistas exclusivas para a prática de skibunda, descida de trenós e tirolesa, além de uma pista de snow tubing de mil metros. Outra atração do local é o Parque Euca, que tem 60 jogos e desafios, como pontes suspensas, redes, círculos de aço, tubos circulares de madeira e tirolesas.

Cerro Otto

O Cerro Otto fica a dez quilômetros do centro de Bariloche, possuindo um caminho principal e trilhas para mountain bike e caminhadas. Para chegar ao cume da montanha, que abriga pistas de esqui nórdico e esqui alpino, há ainda teleféricos disponíveis para os visitantes.

Para quem gosta de contemplar a paisagem, o Cerro dá a possibilidade de apreciar a vista da cidade, do lago Nahuel Huapi, do lago Gutiérrez, dos montes Leones e Viilegas, de parte da estepe patagônica, do lago Moreno, além da Cordilheira dos Andes do Cerro Catedral. No Cerro Otto, localiza-se ainda a única confeitaria giratória do país com estrutura de vidro. Ela permite que os visitantes desfrutem de várias paisagens em uma mesma experiência.

Circuito Chico

O caminho mais tradicional para conhecer Bariloche é o?Circuito Chico que, em alguns períodos do inverno, fica vestido de branco por conta da neve. O percurso começa no centro da cidade, segue pela margem Sul do lago Nahuel Huapi e passa pela península de San Pedro, pelo porto Pañuelo, pela Villa?Llao?Llao e pelo parque municipal (ideal para caminhadas pelo bosque). O passeio também contempla a Villa?Tacul?e a ponte do arroio?Angostura. Pela trilha, há?ainda?a possibilidade de conhecer a?Colônia?Suiza, com chácaras e campings.

No Circuito Chico, a visita ao Cerro Capilla também é requisitada, já que o local possui um dos mirantes mais atrativos da cidade. Há também o Cerro López, que fica a mais de 2 mil metros acima do nível do mar, onde é possível contratar passeios a cavalo, fazer arvorismo e se aventurar com raquetes na neve. O destino ainda oferece uma excursão que percorre três albergues de montanha: o López, o Roca Negra e o Extremo Encantado.

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar uma viagem para curtir a neve em Barilche, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.