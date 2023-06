Preço do Xbox Game Pass vai aumentar no Brasil; veja novos valores

Da Redação

Um dos serviços mais atrativos do mundo dos videogames, o Xbox Game Pass terá um reajuste de preço. De acordo com a Microsoft, a assinatura Ultimate e padrão do serviço para os consoles terão um aumento no Brasil a partir do dia 6 de julho. Com isso, segundo a Microsoft, a assinatura padrão saíra de R$ 29,99 por mês, para R$ 32,99, enquanto a Ultimate deixará de custar R$ 44,99 para ser vendida por R$ 49,99.

Esse aumento de 13% nos preços do serviço de assinatura é válido tanto para o plano mensal quanto trimestral, sendo que o reajuste não ocorrerá somente no Brasil, como também em diversos outros países, sendo o primeiro aumento de preço realizado no Xbox Game Pass a nível global.

Em um comunicado enviado ao portal The Verge, a Microsoft justificou o aumento de preços no seu serviço de assinatura da biblioteca de jogos, chegando a afirmar que a alteração não tem qualquer tipo de ligação com o processo de compra da Activision Blizzard, que por enquanto não foi concluído.

“Mantivemos nossos preços de consoles por muitos anos e ajustamos os preços para refletir as condições competitivas em cada mercado. Esses ajustes de preço do Game Pass não estão relacionados ao acordo da Activision Blizzard e visam corresponder às condições do mercado local”, dizia a nota da empresa.

Aumento no preço do Xbox

Além do aumento no serviço de assinatura da biblioteca de jogos, o preço do Xbox Series X também teve um reajuste de preço em alguns mercados, mas felizmente para os jogadores brasileiros pelo menos em um primeiro momento os aparelhos vendidos no Brasil não serão afetados.

Todavia, na Europa, por exemplo, o aumento foi considerável, já que o aparelho deixará de ser vendido por 499.99 euros, para ser comercializado por 549.99. Enquanto isso, no Canadá esse aumento também deve ser sentido pelos consumidores, já que o preço do aparelho saltou de 549.99 para 649.99 dólares canadenses.

Em relação ao Xbox Séries S, que é o console de entrada da nova geração da Microsoft, o preço do aparelho não sofrerá qualquer reajuste, por enquanto. Em terras tupiniquins, o preço do Xbox Series X varia entre R$ 4.200 e R$ 4.600, já o Série S é comumente comercializado na faixa dos R$ 2.000.

PS6

A Microsoft não foi a única companhia que atua no mundo dos jogos que fez anúncios importantes nos últimos dias. Sua grande concorrente, a Sony, também falou a respeito do seu próximo console, o PS6.

De acordo com o CEO da Sony Interactive Entertainment, Kim Ryan, a empresa não irá compartilhar qualquer detalhe relacionado ao PS6 com a Activision Blizzard, isso porque, a empresa está sendo comprada pela Microsoft. Com isso, o CEO argumenta que eles não poderiam cometer o erro de compartilhar informações importantes sobre seus projetos futuros com uma concorrente.

“Nós simplesmente não poderíamos correr o risco de uma companhia que pertence a um competidor direto tivesse acesso a essa informação”, relata Jim Ryan.