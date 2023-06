Charge do dia

Seri



26/06/2023 | 11:54



Dos 39 municípios que compõem a Região Metropolitana de São Paulo, São Bernardo possui a quarta maior população vivendo em situação de rua. Com 1.091 pessoas, a cidade são-bernardense fica atrás apenas da Capital, Guarulhos e Osasco, segundo dados de maio – mês mais recente disponível – do Cecad (Consulta, Seleção e Extração de Informações do CadÚnico).

A diferença entre São Bernardo (quarta posição) e Guarulhos (segunda) é de apenas 54 pessoas. De acordo com os números do mês de abril do órgão do Governo Federal, a cidade da região ocupava no ranking a terceira colocação, com 1.143 indivíduos morando nas ruas.