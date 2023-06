Palavra do Leitor

Da Redação



26/06/2023 | 11:36



CPI da Enel

Convido a todos os leitores deste nosso Diário a acessar o site ajudeacpidaenel.com e contribuir com relatos de episódios em que a Enel falhou no serviço de distribuição de energia elétrica (Política, dia 23). Tenho certeza de que a ampla maioria dos moradores das sete cidades do Grande ABC já tiveram alguma experiência negativa com a empresa. Vivemos reclamando e acusando as autoridades de nunca fazerem nada para defender os interesses do povo, portanto, agora que os deputados estaduais criaram esta CPI para apurar os malfeitos da empresa, devemos participar.

Ana Carolina Matheus - Rio Grande da Serra

Eleitores e políticos

É provável que poucos de nós nos preocupemos em avaliar por que, de há tantos anos, o nosso País enfrenta os mesmos problemas e não consiga deles se livrar. Padecemos historicamente males como alto nível de corrupção, ineficiência do Estado em todas as áreas – saúde, educação, segurança, habitação, transporte público, justiça etc. –, crescimento aquém das nossas necessidades, desemprego e desigualdade social. Se somos um País democrático; somos? Se temos a possibilidade de eleger e renovar nossa representação; temos? Se está em nossas mãos excluirmos da vida pública aqueles que não nos representam como deviam; está? Qual então a razão para que este triste quadro, com o qual nenhum de nós está satisfeito, permaneça já há tantos anos? Buscando encontrar alguma resposta a essa situação, alguns pontos me parecem cruciais para explicar boa parte das nossas carências e do nosso desgoverno. Mais de 20% da Câmara e do Senado são compostos por deputados e senadores com mais de 20 anos de mandato. Vários deles revezam sua permanência no Congresso Nacional, candidatando-se e elegendo-se a um outro cargo, em verdadeiro sistema de revezamento. A maioria tem filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, esposas e outros parentes como suplentes e/ou empregados nos seus gabinetes. 49% dos deputados federais eleitos em 2023 são filhos, netos e sobrinhos de políticos e provavelmente sofrem a influência e devem obediência a estes “chefes de clã”. A próxima eleição para prefeitos e vereadores está às nossas portas. A decisão mais uma vez está em nossas mãos. Com o voto, vamos assumir nossa responsabilidade com o Brasil, mudar essa triste história, começando a execrar das nossas vidas estes homens sem caráter e indignos da nossa confiança.

Francisco Emídio Carneiro - São Bernardo

Lula

Venho observado uma queda constante nos preços dos combustíveis, alimentos, mão-de-obra, fretes, dólar e em todos os itens básicos para nossa sobrevivência desde a posse do presidente Lula. O governo anterior trabalhava para aumentar os preços e assim iludia uma pequena parcela da população que não enxerga que ganhar muito e pagar mais caro apenas gera inflação, descontrole monetário e ilusão de aumento no faturamento. Não adianta ganhar muito se cada vez compra menos e mais caro. Espero que TSE (Tribunal Superior Eleitoral) torne Bolsonaro inelegível e seja cobrado pela justiça por todos os prejuízos que causou à Nação, tanto os crimes de responsabilidade como os contra a humanidade. Nossa democracia será fortalecida quando tivermos segurança jurídica para protegermos nossas instituições de fanáticos e incompetentes no comando da Nação.

Daniel Marques - Virginópolis (MG)

Segurança

O Clube dos 21 Irmãos Amigos de Santo André se sentiu honrado com a presença do secretário de Segurança Cidadã de Santo André, Cel. Vlamir Luz Machado, que nos brindou com a palestra intitulada Tecnologia na Segurança. Nossa eterna gratidão, secretário.

Vanderlei Retondo - Diretor Cultural