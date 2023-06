Dirigente do BC japonês pede debate antecipado sobre controle da curva de juros, revela sumário

26/06/2023 | 11:31



Um dirigente do Banco do Japão (BoJ) defendeu uma revisão antecipada da estratégia para controle da curva de juros do BC japonês, segundo sumário de opiniões da reunião de política monetária de junho, divulgado nesta segunda-feira, 26.

"Uma revisão do tratamento do (controle da curva de juros) deveria ser discutida em um momento antecipado...levando-se em consideração a necessidade de evitar acentuadas oscilações nas taxas de juros na futura fase de saída da atual política monetária", afirmou o dirigente na última reunião do BoJ, realizada nos dias 15 e 16.

Na ocasião, a instituição deixou sua política ultra-acomodatícia inalterada.

É a primeira vez que um sumário do BoJ mostra um dirigente sugerindo explicitamente um debate antecipado sobre o controle da curva de juros.

Pela política atual, o BoJ permite que o rendimento do bônus soberano japonês (JGB) de 10 anos oscile no intervalo de -0,50% a 0,50%, como foi definido em dezembro do ano passado.