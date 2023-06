Questão delicadas

Da Redação



26/06/2023 | 11:24



O número é bastante triste e a situação extremamente lamentável. Dos 39 municípios que fazem parte da Região Metropolitana de São Paulo, São Bernardo é o que tem a quarta maior população vivendo em situação de rua. Com 1.091 pessoas, a cidade do Grande ABC fica atrás da Capital, Guarulhos e Osasco, conforme dados de maio do Cecad (Consulta, Seleção e Extração de Informações do CadÚnico). Sozinho, o município tem quase metade (45%) da quantidade de pessoas que vivem em tais condições no Grande ABC – juntos, os sete vizinhos contabilizam 2.437 indivíduos. A chegada do inverno traz ainda mais preocupação com as condições vulneráveis destes cidadãos.

Zelar pelo bem-estar da população de rua é obrigação do poder público. Em 2009, o governo federal instituiu, por meio do Decreto 7.053, a política nacional para a população em situação de rua. O texto diz que cidades devem implementar centros de referência especializados para atendimento de pessoas que não tenham lugar fixo para morar. Como o direito de ir e vir é assegurado pela Constituição Federal, autoridades não podem, compulsoriamente, encaminhar esses cidadãos para o abrigo de um teto – e garantir o respeito à vontade do indivíduo é, mais do que questão de direitos humanos, imposição legal. Por isso, ações afirmativas devem ser cercadas de cautela, prudência e limites.

Embora haja divergências sobre como o poder público deve lidar com a questão das pessoas em situação de rua, existe consenso em como não lidar. E São Bernardo, infelizmente, não tem feito a lição de casa. Não parece ser coincidência que a cidade líder em desvalidos seja a mesma que, semana passada, impediu a vereadora Ana Nice de fiscalizar um dos equipamentos que a administração põe à disposição desta população. Ao tentar adentrar endereço, sobre o qual havia suspeitas de desrespeito aos atendidos, a parlamentar foi contida. Vê-se agora que talvez houvesse mesmo razão para o governo tentar esconder a lamentável realidade, que a reportagem de hoje deste Diário escancara.