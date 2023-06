Meia Maratona de Santo André reuniu 5 mil neste domingo

Cleber Ferrette

26/06/2023



Cerca de cinco mil atletas participaran neste domingo (25) da 20ª Meia Maratona de Santo André. A prova percorreu importantes vias da cidade, com largada e chegada no Paço Municipal, passando pelas avenidas Coronel Alfredo Fláquer, Santos Dumont, Dom Pedro II, Ramiro Colleoni, Pereira Barreto, entre outras.

Foram contemplados percursos de 5km, 10 km, 21 km, bem como provas infantis entre 50 e 400 metros dependendo da faixa etária. A meia maratona foi uma parceria entre a Secretaria de Esporte e Lazer de Santo André, Shopping ABC, Decathlon, GESA - Grêmio Esportivo Santo André - e X-Try Marketing e Eventos

A prova de 21 km bateu o recorde de inscrições este ano, com 2.200 atletas participando da prova. Os atletas que cruzaram a linha de chegada em menor tempo foram: Rogério de Freitas com o 1h10m44s, seguido de Everton Barbosa da Silva, com 1h14m12s e Gilmar Rodrigues de Jesus, que completou o percurso em 1h14m26s.

A cronometragem de todas as provas já pode ser conferida no site esportividade.com.br (Resultado da Prova).