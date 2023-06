Cidades da região oferecem 208 vagas de emprego

Da Redação



26/06/2023 | 09:48



Os centros públicos de emprego e renda do Grande ABC oferecem nesta semana 208 vagas vagas de emprego. A cidade com maior número de oportunidades é São André, com 126. Em seguida aparece Diadema, com 59, Ribeirão Pires (22) e Rio Grande da Serra, que tem uma. São Bernardo, São Caetano e Mauá não divulgaram.

Em Santo André, onde as inscrições pode ser feitas pelo aplicativo Sine Fácil Trabalhador ou portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br. Ou presencial, desde que agendado pelo https://web.santoandre.sp.gov.br/, chama atenção a oferta de 38 postos para costureiro geral.

Em Diadema, as ofertas podem ser consultadas no site https://emprega.diadema.sp.gov.br/, Do total de vagas 16 são para portadores de necessidades especiais. Em Rio Grande da Serra, a única vaga é para pizzaiolo.