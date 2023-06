Da periferia de Diadema para Wall Street

Evaldo Novelini

26/06/2023 | 09:17



Menino ainda, Valmir Colodrão jogava pelada na periferia de Diadema quando, por um desentendimento fútil com adversário, viu-se com um revólver na mão para que “resolvesse a situação”. “Lógico que recusei. Aquele desfecho poderia ter mudado minha vida para sempre”, revela o hoje empresário no livro Minha Jornada da Periferia a Wall Street (106 páginas, Editora Edições & Publicações), cujo lançamento será na quinta-feira, às 19h, no Golden Square Shopping, em São Bernardo. Sócio da nstech, gigante da área de tecnologia logística que se prepara para captar R$ 10 bilhões na Bolsa de Valores de Nova York, Colodrão falou ao Diário.

Sua empresa está prestes a abrir o capital na Bolsa de Nova York, em Wall Street. Como o sr. chegou até aqui?

Minha história tem muitos anos. Vou tentar resumi-la para que não fique chata nem comprida. Comecei como estagiário da empresa em que estou hoje. Era 1986 e a empresa se chamava BGM, que tempos depois se transformou em Praxio. Venho de família muito humilde de Diadema, que, naquele tempo, era muito mais violenta do que hoje. Na verdade, nasci em São Bernardo, mas passei toda a minha vida em Diadema. Só saí de lá aos 30 anos, quando me casei e mudei-me para São Bernardo. Na verdade, comecei minha história profissional como guarda mirim em 1984, indicado pelo Centro de Amigos dos Meninos Patrulheiros, que era uma instituição que atendia pessoas de baixa renda e em vulnerabilidade social. Fui direcionado para uma empresa de Diadema e, depois de três meses, fui convidado para trabalhar em uma empresa de ônibus na qual meu pai era motorista. Fiquei por dois anos e fui trabalhar em uma metalúrgica. Fiz escola técnica e entrei na faculdade, na Fundação Santo André, para fazer matemática com ênfase em análise de sistemas, que era o mais próximo da área da tecnologia de informação.

O sr. já vislumbrava que a informática iria moldar o mundo no futuro...

Em 1984, aquela empresa de ônibus na qual era office-boy comprou um computador e me chamou para trabalhar como digitador. Aceitei sem pensar. Quem também prestava serviço para essa empresa era a BGM. Como eu era jovem, cheio de garra e vontade de crescer, acabei apoiando essa empresa quando precisava fazer alguma alteração no sistema. Dois anos depois, fui chamado para fazer estágio na BGM. Tinha 22 anos.

O que fez diferença na sua carreira para que de estagiário passasse a CEO da empresa?

Muita gente diz que tive muita sorte. Mas acho que, mesmo com sorte, ninguém chega a lugar algum sem trabalho. Quem trabalha tem muita sorte, geralmente. Acho que é o meu caso. Dedico-me muito ao que me proponho a fazer. Tenho um lema: ‘Pense grande e dê o seu melhor’. Quando jovem, não tinha muita perspectiva. Sonhava em ser qualquer coisa que pudesse pagar minhas contas e ter minha casa própria. Mas sempre fui inconformado. Sempre achava que dava para fazer mais, para ser diferente. Creio que esses foram alguns dos fatores que me trouxeram onde estou.

Sua empresa é focada em soluções de transporte e logística. Por que este foco?

Quando entrei na BGM, ela já tinha como clientes meia dúzia de empresas de ônibus no Grande ABC. As empresas haviam se consorciado e contratado a BGM para desenvolver software de gestão. Destino. Meu pai foi motorista de ônibus, a gente só ouvia falar de ônibus em casa, entrei para trabalhar como office-boy em empresa de ônibus. Meu caminho estava traçado.

Quais as lições que o sr. tirou da época de estagiário?

Aprendi a engolir sapo, a passar por situações difíceis porque não tinha muita opção. Minha opção era fazer dar certo. Não tinha possibilidade de errar. Naquele tempo era muito mais difícil para conseguir emprego, então tive de me adaptar àquela realidade. Então, aprendi a engolir sapo, a saber ouvir e a importância do relacionamento.

Foi engolindo sapos que o sr. chegou a CEO?

Depois de um ano na empresa, o fundador me deu 5% (do negócio), mas não porque eu era super bom. Era porque ele não poderia pagar o meu salário. Foi neste momento que falei: “Puxa vida, acho que vou dar certo nisso aqui”.

Uma empresa de ônibus é muito mais que os veículos, os motoristas, a garagem. Foi isso que o sr. enxergou?

A minha empresa tem software de gestão para empresas de transportes. O que é isso? A nossa solução se chama Globus e atende a praticamente todas as áreas da empresa. Há software para manutenção do veículo, controle de estoque, controle de compras, controle de pneus, escala de motoristas e cobradores, apontamento de horas, pagamento e controles financeiro, fiscal e contábil. Atendemos a todas as áreas de backoffice de uma empresa de transportes.

Hoje a Praxio é líder de mercado. Como se deu a expansão da empresa?

Sempre fomos um pouquinho à frente do nosso tempo. Às vezes chegávamos antes e depois chegava uma solução. Quase que criávamos as necessidades para esses negócios. Hoje temos clientes em todo o Brasil, em Portugal e em Angola. Temos software integrado e muito bem estruturado, a gente ajuda os gestores a admistrarem a sua empresa.

O sr. já consegue vislumbrar como vai ser o futuro do seu negócio?

Empresas de transporte urbano, lá atrás, não tinham concorrência. Operavam em uma cidade e ninguém mais podia operar. Hoje existem concorrentes. A internet, o e-mail, as reuniões virtuais e os aplicativos, como o Uber, são concorrentes das empresas de ônibus. Quem estava muito acomodado, teve de se mexer, porque o passageiro está deixando de utilizar o transporte. Vejo que quem conhecer melhor o seu passageiro – que a gente chama de cliente – vai sair na frente. É preciso individualizar e conhecer o cliente. Hoje os passageiros são cartões – “o que passou aqui tem o cartão número 50.042”. É preciso expandir essa compreensão, conhecer os hábitos dos seus clientes. E é preciso também investir em marketing. Muitos passageiros acham que os ônibus são do governo, mas não são. Ônibus são de empresas privadas que prestam serviço ao governo.

Falando em governo, qual a sua avaliação sobre o programa federal que estimula a compra do carro popular, um concorrente direto das empresas de transporte coletivo?

O que acho é que o governo tem de ter transparência. Vai dar subsídio? Onde é que este dinheiro vai ser usado? Está sendo bem aplicado? Isso não está muito bem resolvido. É preciso achar ferramentas para saber se aquele dinheiro que está liberando está sendo bem aplicado. Falta maior visibilidade do governo sobre a gestão do dinheiro que está dando. E também falta melhorar a visão do Estado sobre os empresários do transporte.

Qual sua opinião sobre a política tributária do Brasil?

Nosso sistema tributário é muito complexo. É tanta coisa para fazer que inviabiliza a abertura de pequenos negócios. Cada governo que entra tenta ser o salvador da Pátria com algum plano. Não acredito nestes planos porque alguém vai ter de pagar a conta – e não serão eles. A classe média é a que movimenta o País, que é preocupada com dólar, com o euro, com a inflação. Se quiser tributar essas pessoas, acaba tirando a vontade de empreender. Por isso que não acredito em nenhum plano que venha deles. A menos que seja algo para facilitar, o que acredito que não venha a acontecer. Cobra um imposto único e divide o dinheiro entre União, Estados e municípios.

E apesar dos percalços o sr. estuda a possibilidade de abrir o capital de sua empresa...

Temos quase 45 anos de trabalho. Entre 2010 e 2015 – já éramos líder de mercado no segmento de transporte urbano e começamos a atender também o mercado de transporte de cargas, já que o Brasil é um País rodoviário –, conversei com muitos fundos de investimentos. Uns 20, tanto nacionais quanto internacionais. Nunca havia me motivado porque, na minha cabeça, o fundo quer comprar barato, fazer você trabalhar muito e vender a qualquer preço dentro de cinco a sete anos. Até que um amigo, José Eduardo Deboni, que julgo ser a pessoa mais inteligente que conheço, me apresentou a um fundo sueco. E realmente o que me propuseram fazer – comprar a empresa e consolidar mercado –, deu super certo. Vendemos o controle da empresa para eles e continuamos como sócios. E saímos para consolidar o mercado. Compramos cinco empresas e, em 2021, fizemos a fusão da Praxio com a nstech, que nos tornou a maior empresa de solução logística da América Latina.

E o sr. passou a ser dono da nstech, que era concorrente da Praxio...

Passei a ser dono da nstech e compramos mais 20 empresas. Hoje, nosso grupo está com 30 empresas, com atuação em quase todos os países da América do Sul. Quem nos contrata são os fabricantes. Todos os maiores são clientes nossos: Ambev, Sadia. Noventa e cinco por cento de toda a carga transportada no Brasil passam pela nossa plataforma. São dois milhões de motoristas cadastrados. Virou um gigante. E estamos em Portugal e Angola com o transporte de passageiros.

É chegada a hora de abrir o capital? Quanto o sr. pretende captar?

Já temos corpo. Faturamos R$ 800 milhões por ano e temos 3.800 funcionários. Vamos fazer em Nova York. Há um manual com quase 900 itens aos quais temos de nos adequar. É um trabalho monstruoso. Começamos no ano passado e, em setembro, estaremos prontos para fazer o IPO (Oferta Pública Inicial, na sigla em inglês). Aí é só esperar o melhor momento. A gente está com expectativa de captar R$ 10 bilhões.

Como o sr. enxerga o negócio daqui a dez anos?

Esse é um desafio para qualquer ser humano. A inteligência artificial assusta. Não dá para falar daqui a 10 anos.

A inteligência artificial assusta ao sr.?

A inteligência artificial, em si, é bacana. Mas acho que o ponto é quem vai utilizá-la e para que. Até quem é da área, quando olha, assusta, tamanha a quantidade de coisas que ela pode fazer. Tem um lado assustador e um lado desafiador. Se cair em mãos erradas...