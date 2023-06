Internautas celebram vitória de Helleno no Canta Comigo 5: Se não ganhasse, seria insano

26/06/2023 | 09:10



Ele soltou o gogó e levou a melhor! No último domingo, dia 25, aconteceu a grande final do Canta Comigo 5, reality musical da Record TV, e Helleno venceu a batalha contra Saulo Soul e Samuca após receber com 51,39% dos votos.

O participante cantou a música Dream On, do Aerosmith, e fez sucesso na internet. No Twitter, a galera se empolgou com a apresentação e celebrou a vitória.

Parabéns, Helleno, pela vitória no Canta Comigo, disse um seguidor.

Se o Helleno não ganhasse esse Canta Comigo, seria insano, afirmou mais um.

Se ele não ganhasse, eu não assistira mais, completou outro.

Helleno levou para casa o prêmio de 300 mil reais e o carinho de milhares de internautas.