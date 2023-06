Mauá recebe hoje os primeiros profissionais do Mais Médicos

Wilson Moço

do Diário do Grande ABC



26/06/2023 | 08:51



Uma das primeiras cidades do País a fazer a inscrição para ampliar o quadro de profissionais e reforçar o atendimento na rede municipal de saúde por meio do Mais Médicos, programa retomado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Mauá está também entre as primeiras beneficiadas pelo Ministério da Saúde. O município, contemplado com o maior número de vagas – 26 – entre os sete do Grande ABC, recebe hoje os primeiros 17 profissionais, que em breve passarão a atuar nas unidades de atenção básica.

O evento para recepcionar os futuros médicos que integrarão o quadro da Secretaria de Saúde de Mauá será realizado a partir das 9h, na sala de reuniões do gabinete do prefeito Marcelo Oliveira (PT), que determinou à sua equipe que tratasse de todos os trâmites burocráticos para ter o reforço assim que o governo federal decidiu que retomar o programa era uma prioridade.

“Assim que soubemos da volta do Mais Médicos, dei a orientação para que preparássemos a documentação necessária para que fôssemos a primeira cidade a se inscrever no programa do governo federal, trazendo médicos para a cidade de Mauá e ampliando o ESF (Estratégia Saúde da Família)”, disse o chefe do Executivo, logo após ser confirmada a recepção de hoje.

Os locais para atuação dos profissionais que agora passam a integrar a equipe ainda serão definidos pela Secretaria de Saúde do município, levando em conta as necessidades e ações desenvolvidas pela Estratégia Saúde da Família nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). No entanto, a secretária de Saúde da cidade, Celia Bortoletto, avalia que o reforço é fundamental para buscar agilizar o atendimento à população, sobretudo na atenção básica.

“Ficamos muito felizes em receber estes profissionais nesta parceria com o Ministério da Saúde, reforço que certamente vai potencializar o atendimento na atenção básica, favorecendo os munícipes de Mauá”, afirmou a secretária.





RECURSOS

Agora, Marcelo Oliveira aguarda que o governo atenda ao pedido de repasse de R$ 23 milhões, que serão destinados à reforma do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini. Segundo o chefe do Executivo, o mais provável é que a verba seja direcionada à revitalização do segundo andar, além da pintura de toda a parte externa. A demanda foi feita pelo prefeito em encontro com representante do Ministério da Saúde durante passagem por Brasília, em abril.

Na oportunidade, o petista também iniciou conversas com o ministério pela liberação de verba que será utilizada para retirar o setor administrativo de dentro do hospital, a fim de liberar espaço para a abertura de mais leitos. A ideia, em princípio, é conseguir imóvel no entorno para manter o departamento próximo do Nardini.

Ele também pediu a liberação de verbas para a compra de quatro novas ambulâncias para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), uma vez que a base mauaense atende também Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, além de recursos para a construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) e da quinta UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município.