Em 30 anos, Proerd já formou 11 milhões de crianças no Estado

26/06/2023 | 08:26



Com música animada, folhetos educativos e profissionais dispostos a ensinar, o Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) já formou 11 milhões de crianças no Estado de São Paulo. Até o final do primeiro semestre deste ano, 8.901 estudantes do Grande ABC estarão certificados com a capacitação promovida pela PM (Polícia Militar).

O curso é direcionado para alunos até o 7º ano do Ensino Fundamental. As aulas costumam durar quatro meses e ensinam de forma lúdica sobre o combate ao uso de entorpecentes, possíveis perigos do dia a dia e formas de se previnir desses riscos.

“A Polícia Militar investe na prevenção e há quase 30 anos desenvolve o Proerd, prioritariamente da rede pública de ensino. Nesse período, a instituição já formou mais de 11 milhões de crianças. Afastar nossos jovens das drogas e da violência é nosso objetivo”, divulgou a corporação nas redes sociais.

De acordo com o tenente coronel PM Alan Marques Bueno, 47, comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana, uma das principais funções das aulas é estabelecer um vínculo de confiança entre os agentes de segurança e os estudantes.

“Tentamos mostrar aos alunos que, caso eles tenham algum problema, podem procurar um policial militar que ele será seu amigo. Ficamos muito felizes de ver tamanha troca de energia, tamanha felicidade por parte dos alunos. Estamos gratos pela participação de cada pessoa que contribuiu para chegarmos aos 30 anos”, pontua o comandante. “Nesse momento, agradecemos, principalmente, aos nossos instrutores, policiais militares extremamente dedicados que têm uma função fundamental na formação das crianças.”

O 6º Batalhão da Polícia Militar, que abrange São Bernardo e parte de São Caetano, organizou, na sexta-feira, evento no Cenforpe (Centro de Formação dos Profissionais de Educação) de São Bernardo para celebrar os 30 anos de história do programa.

Na ocasião, diplomas e medalhas foram entregues para policiais com o objetivo de reconhecer a “dedicação, profissionalismo e amor à causa pública” no empenho da função como instrutor do Proerd. Durante a homenagem, o leão Daren, mascote do Proerd, e a boneca Emília participaram para agitar as comemorações junto com os alunos da rede municipal de São Bernardo.

“Ficamos muito felizes com esse evento porque estamos coroando um trabalho de décadas. Já foram 100 mil alunos formados em São Bernardo. Esse número representa o quanto a política militar conseguiu formar novos amigos”, descreve o comandante Alan Marques Bueno. Ainda na sexta, o Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Professora Célia Inês, no Jardim Irene, em Santo André, realizou cerimônia de formatura do Proerd com 200 alunos do 5º ano.