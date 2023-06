Internacional vira em cima do América-MG e sobe para sexto lugar

25/06/2023 | 20:53



Mesmo poupando alguns jogadores, o Internacional venceu por 2 a 1 o América-MG, neste domingo à noite, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG) pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Invicto há sete jogos, ou seja, mais confiante, o time gaúcho atingiu os 20 pontos, ocupa a sexta posição, e fica perto dos primeiros colocados. A equipe mineira continua patinando, com oito pontos, em 18º lugar, e dentro da zona de rebaixamento após sofrer sua oitava derrota.

O técnico Mano Menezes poupou alguns jogadores visando a partida decisiva contra o Independiente de Mellin-COL, quarta-feira, no Beira-Rio. Vale uma vaga no Grupo B da Copa Libertadores, competição na qual o time gaúcho é vice-líder com nove pontos e o adversário lidera com 10. O problema é que o Nacional-URU, com oito pontos, vai enfrentar o Metropolitanos-VEM, lanterna com nenhum ponto. Bustos, Vitão e Alan Patrick ficaram de fora. O América-MG vai ter compromisso pela Sul-Americana, saindo diante do Penãrol, no Uruguai, na quinta-feira. Os mineiros estão em terceiro lugar no Grupo F e com poucas chances de classificação.

O jogo começou intenso, com o América-MG tomando mais a iniciativa ofensiva. O time mineiro saiu na frente aos 18 minutos, após uma cobrança de falta perto da grande área. Aloísio bateu, a bola resvalou na barreira e sobrou para a disputa entre Everaldo, do América-MG, e Jean Dias, do Internacional. Os dois caíram e a bola ficou do lado com Juninho, que bateu de perna esquerda. A bola tocou na trave direita de John Victor, que saltou, mas sem sucesso.

Este foi o primeiro gol de Juninho no Brasileiro, o quarto dele na temporada. Ele é chamado de Capitão América não apenas por ser o capitão do time, como por ser agora o segundo jogador que mais vestiu a camisa americana. São 371 jogos, atrás apenas do goleiro Milagres, que disputou 382 jogos por dez anos, entre 1991 e 2001.

Apesar do Internacional sair mais para o jogo, sentiu a falta de mais articulação no meio-campo, função normalmente feita por Alan Patrick, um dos poupados por Mano Menezes. Mas o time voltou diferente para o segundo tempo, com maior posse de bola e adiantando a marcação. O América-MG tentou ficar na defesa para tentar surpreender o contra-ataque.

O time gaúcho empatou aos 17 minutos. Wanderson fez o cruzamento e Johnny ajeitou de lado para Jean Dias, que mostrou muita frieza ao tocar de letra para as redes. O VAR foi acionado para confirmar um gol que levantou dúvidas na posição de Jean Dias. Mas o gol foi validado.

Como empate não era bom resultado, o América-MG voltou a ser mais ofensivo. Aos 23 minutos, Marcinho chutou cruzado e o goleiro John Victor salvou com um tapinha leve na bola, que saiu em escanteio. Aos 32 minutos, os americanos reclamaram de possível pênalti sofrido por Everaldo após contato com Nico Hernández. O árbitro mandou seguir o lance e o VAR não viu nenhuma anormalidade.

Mas quando chegou na frente o Internacional foi mortal. Wanderson puxou o contra-ataque do meio-campo e enfiou a bola em velocidade para Alemão. O atacante entrou na área e bateu cruzado, entre dois adversários, na frente do goleiro Mateus Cavichioli. Depois disso, o América-MG ainda tentou o empate, mas nervoso com as vaias da torcida, não teve chances reais para marcar.

Pelo Campeonato Brasileiro, os dois times voltam a campo no outro fim de semana pela 13ª rodada. No domingo, dia 2 de julho, o América-MG faz o clássico mineiro diante do Atlético, no Mineirão, a partir das 16h. No sábado, dia 1º, o Internacional recebe o Cruzeiro, no estádio Beira-Rio, às 21h.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 X 2 INTERNACIONAL

AMÉRICA-MG - Matheus Cavichioli; Marcinho, Wanderson, Iago Maidana e Danilo Avelar; Lucas Kal (Emmanuael Martínez), Juninho e Breno (Benítez); Felipe Azevedo (Rodrigo Varanda), Aloísio (Wellington Paulista) e Everaldo (Alê). Técnico: Vagner Mancini.

INTERNACIONAL - John Victor; Igor Gomes, Rodrigo Moledo, Nico Hernández e Renê; Rômulo, Jhonny e Pedro Henrique (Alemão); Jean Dias (Gabriel Barros), Luiz Adriano (Gustavo Campanharo) e Wanderson (Thauan Lara). Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Juninho, aos 18 minutos do primeiro tempo. Jean Dias, aos 17, e Alemão, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Danilo Avelar (América-MG). Nico Hernández (Internacional).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (FIFA-SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Independência, Belo Horizonte (MG).