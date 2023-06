Grêmio goleia o Coritiba em Porto Alegre e assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro

25/06/2023 | 18:22



O Grêmio fez valer a sua força dentro de casa e venceu o lanterna Coritiba por 5 a 1, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Cristaldo, Villasanti, Bitello, Suárez e André, a Arena do Grêmio festejou a segunda vitória consecutiva na competição. O time de Renato Gaúcho começou o jogo devagar nesta tarde de domingo e chegou a sofrer o empate com Alef Manga, mas embalou no segundo tempo e decretou o placar final.

Com o resultado, o Grêmio assume a vice-liderança do campeonato, com 23 pontos, ultrapassando o Palmeiras, que perdeu para o líder Botafogo e se manteve com 22 pontos. Do outro lado, o Coritiba se mantém na lanterna, com apenas 4 pontos, e completa 18 jogos sem vencer.

O Grêmio volta a campo no próximo sábado, às 18h30, contra o Bahia em Salvador, na Arena Fonte Nova. Também pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Coritiba viaja para Goiânia enfrentar o Goiás no Serrinha, às 20 horas da segunda-feira, dia 3.

Precisando urgentemente vencer, o técnico Antônio Carlos Zago entrou em campo com três zagueiros, visando povoar o meio de campo e avançar em velocidade pelas pontas, dando mais liberdade para os jogadores do meio para frente. Do outro lado, o Grêmio adotou a postura de administrar a posse de bola, mas com pouca objetividade.

Na primeira oportunidade clara do jogo, aos 24 minutos, Viña perdeu um gol incrível sem goleiro, dentro da pequena área. Em cobrança rápida de escanteio, Cristaldo levantou na marca do pênalti e Bruno Uvini testou com força. Gabriel fez linda defesa e a bola sobrou nos pés do meia gremista, que jogou por cima da meta.

Sem muita inspiração, o time da casa só conseguiu abrir o placar contra o lanterna aos 33 minutos, em cobrança de pênalti do artilheiro Cristaldo. O lance se originou em uma finalização de Reinaldo, que bateu nos braços de Natanael dentro da área. O árbitro paulista João Vitor Gobbi precisou do auxílio do árbitro de vídeo para assinalar a infração.

Apesar da festa, o Grêmio não ficou muito tempo à frente no placar. Buscando jogo desde o início, Alef Manga fez toda a jogada do empate do Coritiba, tabelou com Marcelino Moreno, recebeu na frente com muito espaço e bateu de chapa, no canto de Gabriel Grando, aos 40 minutos.

Na volta para o segundo tempo, o time gaúcho precisou de apenas dois minutos de bola rolando para marcar o segundo gol. Viña acionou Luis Suárez em velocidade pela esquerda, o atacante chegou na linha de fundo e cruzou na medida para Villasanti, na marca do pênalti, cabecear para o fundo das redes.

Muito mais ligado no jogo, o Grêmio ampliou a vitória logo na sequência, com 8 minutos. Reinaldo cobrou o escanteio curto e João Pedro já recebeu girando o corpo soltando com Bitello na cabeça da grande área. O meia bateu de primeira, de longe, no canto do goleiro Gabriel e fez a festa da torcida gaúcha.

Sem conseguir manter a mesma intensidade defensiva do primeiro tempo, o Coritiba viu o placar virar goleada em Porto Alegre aos 20 minutos. Em tarde de boa atuação, Reinaldo cobrou uma falta rápida no meio de campo e acertou um lindo lançamento para Luis Suárez nas costas de Kuscevic. O uruguaio, que já tinha uma assistência na partida, tirou a marcação com o corpo e bateu bonito no canto para anotar mais um gol na temporada.

Muito superior tecnicamente, o Grêmio ainda teve tempo de marcar o quinto gol na arena. Aos 38 minutos, André, jovem atacante e revelação da base gaúcha, recebeu em velocidade na ponta esquerda e bateu cruzado para o meio. Nathan, que iniciou a jogada, fez um lindo corta-luz para tirar o goleiro Gabriel do lance e presentear o jovem companheiro com o primeiro gol no time profissional.

Nos acréscimos, Bruno Gomes perdeu a cabeça e acertou uma cotovelada no rosto do André. Novamente com auxílio do árbitro de vídeo, João Vitor Gobi mostrou o cartão vermelho para o meia do Coritiba e complicou ainda mais a situação do clube para a sequência da competição.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 5 X 1 CORITIBA

GRÊMIO - Gabriel Grando; João Pedro (Lian), Bruno Uvini, Kannemann e Reinaldo (Cuiabano); Villasanti, Carballo, Bitello e Cristaldo (Nathan); Vina (Bruno Alves) e Luis Suárez (André). Técnico: Renato Gaúcho.

CORITIBA - Gabriel; Jean Pedroso, Kuscevic e Bruno Vian; Natanael (Marcos Vinícius), Andrey (Matheus Bianqui), Bruno Gomes, Marcelino Moreno (Boschilia) e Jamerson; Alef Manga e Zé Roberto (Rodrigo Pinho). Técnico: Antônio Carlos Zago.

GOLS - Cristaldo (aos 33 minutos do primeiro tempo), Alef Manga (aos 40 minutos do primeiro tempo), Villasanti (aos 2 minutos do segundo tempo), Bitello (aos 8 minutos do segundo tempo), Luis Suárez (aos 20 minutos do segundo tempo) e André (aos 38 minutos do segundo tempo).

CARTÕES AMARELOS - Carballo e Reinaldo (Grêmio); Natanael, Andrey, Bruno Gomes e Alef Manga (Coritiba).

CARTÃO VERMELHO - Bruno Gomes (Coritiba).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

PÚBLICO - 37.048 torcedores.

RENDA - R$ 2.363.447,00.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).