Palmeiras desperdiça pênalti, tem gol anulado e perde para o Botafogo no Allianz Parque

25/06/2023 | 18:14



A primeira final entre as várias que o Brasileirão de pontos corridos reserva foi vencida pelo Botafogo. O Palmeiras foi derrotado pelo alvinegro carioca por 1 a 0 neste domingo, no Allianz Parque, em partida pela 12ª rodada da competição nacional. O resultado fez o time paulista se distanciar ainda mais do time do Rio, que entrou em campo já com o primeiro lugar da tabela garantido. Tiquinho Soares fez o único gol da partida, que marcou a primeira vitória da equipe carioca no Allianz Parque desde a inauguração do estádio.

Com a derrota, o Palmeiras continua com os 22 pontos e vê a distância para o líder Botafogo aumentar para oito. O próximo compromisso do time paulista no Brasileirão será no próximo domingo contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, às 16h. Antes, na quinta-feira, a equipe alviverde recebe o Bolívar, no Allianz Parque, pela fase de grupos da Libertadores. Uma vitória simples garante o Palmeiras com a primeira posição da chave.

A partida mais aguardada da rodada começou com ambas as equipes adotando a mesma estratégia: escapadas em velocidade, alternando com bolas esticadas aos atacantes. Os primeiros minutos foram de bastante equilíbrio, com defesas soberanas e poucas faltas. Dudu foi o jogador mais acionado do Palmeiras, mas encontrou dificuldade na forte marcação do Botafogo. Pelo lado alvinegro, Tiquinho Soares, artilheiro do campeonato, pouco tocou na bola. Aos 21, Rony teve chance de abrir o placar, mas chutou cruzado para fora.

Empurrado pela torcida, o Palmeiras passou a valorizar a posse de bola e cresceu no jogo. O Botafogo se montou para o contra-ataque e encontrava respiro nas descidas de Júnior Santos. Aos 27, o atacante sofreu falta pela direita e, na sobra da defesa, Tiquinho Soares bateu rasteiro para fazer o seu décimo gol no Brasileirão e abrir o placar para os visitantes. Precisando do resultado, o Palmeiras pressionou e ganhou faltas perigosas. Aos 39, Gustavo Gómez marcou de cabeça e o VAR foi acionado, assinalando impedimento do zagueiro.

Na volta do segundo tempo, o Palmeiras encontrou um Botafogo que tentou ficar mais com a bola e teve dificuldade para pressionar o adversário. Vendo o Palmeiras ter dificuldade de entrar na área, Abel Ferreira tirou o volante Richard Ríos e colocou o atacante Flaco López. No entanto, foi o Botafogo que quase fez o segundo aos, 14, com Victor Sá, após contra-ataque perigoso.

As mexidas de Luís Castro, com a entrada dos velozes Matías Segovia e Luis Henrique, melhoraram o Botafogo e o Palmeiras ficou desnorteado na partida. Aos 35, Di Plácido cometeu pênalti bobo em Flaco López. Raphael Veiga foi para a marca da cal, mas chutou à direita da baliza de Lucas Perri e desperdiçou a chance do empate. O Palmeiras se lançou ataque no fim, com Gustavo Gómez virando atacante e Endrick sendo colocado em campo, mas o Botafogo suportou a pressão e saiu do Allianz Parque com os três pontos.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 X 1 BOTAFOGO

PALMEIRAS - Weverton; Mayke (Endrick), Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos (Flaco López) e Raphael Veiga (John John); Artur (Luis Guilherme), Dudu (Bruno Tabata) e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

BOTAFOGO - Lucas Perri; Rafael (Di Plácido), Adryelson, Victor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Danilo Barbosa) e Eduardo; Júnior Santos (Matías Segovia), Victor Sá (Luis Henrique) e Tiquinho Soares (Matheus Nascimento) Técnico: Luís Castro.

GOL - Tiquinho Soares (aos 27 do primeiro tempo)

CARTÕES AMARELOS - Abel Ferreira (Palmeiras); Tchê Tchê, Danilo Barbosa e Matheus Nascimento(Botafogo)

ÁRBITRO - Anderson Daronco (Fifa/RS).

RENDA - R$ 4.160.197,59.

PÚBLICO - 38.877 torcedores.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).