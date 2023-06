Rayssa Leal sai com dores e skate do Brasil fica fora do pódio no Pro Tour de Roma

25/06/2023 | 16:50



A brasileira Rayssa Leal não conseguiu confirmar seu favoritismo no Pro Tour de Roma. A skatista deixou a pista com dores no tórax e fechou sua participação em quarto lugar, com nota geral 240,57. Em um final de semana quase perfeito, a japonesa Liz Akama sagrou-se campeã na última manobra deste domingo, finalizando com 263,90.

Rayssa começou a grande final com uma queda na primeira volta, mas se recuperou na segunda. Nas manobras, a brasileira começou bem e deu indícios de que iria brigar pelo pódio, mas logo na sequência sofreu um tombo forte e chegou a abrir mão de uma das suas notas para se recuperar.

Mesmo com lágrimas nos olhos e forte dores no tórax, a campeã mundial ainda tentou outras duas manobras, mas não conseguiu ultrapassar o final de semana inspirado das japonesas. A brasileira Gabi Mazetto também não fez boas baterias e acabou na 7ª posição, com nota geral 200,90.

DOMÍNIO JAPONÊS

Depois de liderar a semifinal no sábado, Liz Akama chegou para a decisão com sede de título. Depois de boas baterias, sua conquista veio apenas na última manobra do dia, ultrapassando a australiana Chloe Covell, que ficou com 261,43. A japonesa Yumeka Oda completou o pódio, com 246,38.

Campeã olímpica em 2020, Momji Nishiya ficou em último lugar na final, nota geral de 160,69. Esse resultado deve manter Rayssa Leal como líder do ranking mundial. Além disso, o Pro Tour de Roma é um dos eventos que garantem pontuação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Rayssa, Gabi Mazetto e Pâmela Rosa são hoje as representantes do Brasil.