Turquia: manifestações curdas na Suécia prejudicam apoio à adesão do país à Otan

25/06/2023 | 16:28



A Turquia mantém uma "posição construtiva" sobre a adesão da Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), afirmou o presidente turco Tayyip Erdogan ao secretário-geral da instituição Jens Stoltenberg, neste domingo (25). No entanto, o líder turco voltou a criticar a ocorrência de manifestações a favor dos curdos em território sueco.

"Emendas legislativas não terão sentido enquanto os apoiadores do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) organizarem manifestações livremente no país", diz o comunicado publicado pelo governo turco sobre a conversa entre Erdogan e Stoltenberg.

No início de maio, uma tentativa de se aproximar da Turquia, o Parlamento da Suécia votou para fortalecer as leis de terrorismo do país, tornando ilegal financiar, recrutar ou advogar para uma organização terrorista, bem como viajar para o exterior para se juntar a tal grupo.

No mesmo mês, a Turquia exigiu que a Suécia extraditasse os simpatizantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) de seu território. Sob as regras da Otan, qualquer integrante pode bloquear a adesão de novos membro.