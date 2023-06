Projeções oficiais indicam vitória esmagadora do partido do atual primeiro-ministro na Grécia

25/06/2023 | 15:08



O partido conservador Nova Democracia, da Grécia, do atual primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis, obteve uma vitória esmagadora na eleição do país deste domingo, 25, mostram projeções oficiais baseadas em resultados iniciais. A vitória deve garantir assentos parlamentares suficientes para formar um governo para um segundo mandato de quatro anos. O partido de Mitsotakis deve obter 40,5% dos votos, com seu principal rival, o partido de esquerda Syriza, com pouco menos de 18% do apoio.

As projeções indicam que o partido de Mitsotakis ganhará o suficiente das 300 cadeiras do Parlamento para formar um governo estável, graças a uma mudança na lei eleitoral que concede assentos bônus ao partido vencedor. A eleição anterior em maio, realizada sob um sistema de representação proporcional, deixou-o com cinco cadeiras a menos da maioria, apesar de ter obtido 41% dos votos.

Ao todo, oito partidos devem ultrapassar o limite de 3% para entrar no Parlamento, incluindo um partido de extrema direita e um partido ultra religioso. O número de partidos que chegarem ao Parlamento afetará quantos assentos o vencedor terá.

Mitsotakis, de 55 anos, fez campanha com base na garantia de crescimento econômico e estabilidade política, enquanto a Grécia se recupera gradualmente de uma brutal crise financeira de quase uma década.

Seu principal rival, Alexis Tsipras, de 48 anos, foi primeiro-ministro de 2015 a 2019 - um dos anos mais turbulentos da crise financeira de quase uma década na Grécia. Fonte: Associated Press