Luana Piovani abre o jogo sobre vida sexual: - Trepo como ninguém, tenho um papo maravilhoso

25/06/2023 | 15:11



Luana Piovani não tem medo usar as redes sociais para falar o que pensa. A atriz vive usando o Instagram para mandar alfinetadas aos famosos, como Neymar Jr. e até mesmo para o ex-marido Pedro Scooby. Entretanto, não é só através das redes que a famosa abre o jogo.

Durante o podcast Desculpa Alguma Coisa, de Tati Bernardes, Luana falou sobre diversos assuntos polêmicos de sua vida pessoal, sexual e amorosa. E é claro que o papo também contou com algumas indiretas para os internautas, em especial os de 20 anos de idade.

- Sexo bom é sem pudor, ter intimidade e estar à vontade com aquela pessoa. Tem que ter calma, curiosidade. Ninguém transa bem com 20 anos. A juventude quer mostrar performance.

Polêmicas com Pedro Scooby

Em seguida, Piovani contou como está a relação com o pai de seus três filhos, Dom, Bem e Liz. Segundo ela, após as alfinetadas trocadas na web e os processos judiciais, o clima acalmou.

- Estou tentando uma mediação. Agora, entendi que tem um negócio chamado processo, um chamado acordo e outro chamado mediação. Estou cortando na carne. Quando vi aquele clima da gente não se falando em um aniversário do Dom, falei: Olha só, cara, não vou conseguir ver e viver isso aqui porque já vivi estando no outro lugar.

Machismo em Portugal

Ainda sobre Pedro Scooby, a atriz fez um desabafo sobre as leis de Portugal, onde ela mora. De acordo com Luana, o país ainda é muito machista e não protege as mulheres.

- Sou proibida de falar do meu ex-marido na internet em Portugal. Aqui posso, lá não. Os direitos das mulheres em Portugal são pouquíssimos respeitados. Se você não paga pensão, não vai preso, se agride mulher, não vai preso.

Vida sexual

Por fim, Luana Piovani não deixou de falar sobre sua vida sexual. Ela deixou bem claro que não liga para críticas sobre seu corpo, já que, durante as relações sexuais, isso não importa.

- Quando a gente fica madura, fica mais segura, se entende mais, começa a dar menos importância ao que o outro acha. Tenho celulite? F***-se! Trepo como ninguém, tenho um papo maravilhoso.