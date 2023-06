Neymar Jr. e Bruna Biancardi cantam e dançam agarradinhos no chá revelação

25/06/2023 | 15:10



Neymar Jr. e Bruna Biancardi prepararam um festão para o chá revelação de sua primeira filha, ainda sem nome divulgado. O evento aconteceu na mansão do craque na cidade de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, no último sábado, dia 24. Apesar das recentes polêmicas envolvendo uma traição do jogador, o casal se mostrou estar em perfeita harmonia.

Além de chegarem juntos e de mãos dadas na festa, os dois ainda cantaram e dançaram agarradinhos durante o evento - que invadiu a noite. Nos vídeos, publicados nas redes sociais, é possível vê-los em clima de romance em vários momentos.

Apesar do pedido de desculpas público feito por Neymar, Bruna não se pronunciou em nenhum momento sobre a traição do namorado.