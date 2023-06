Após desentendimento com Astrid Fontenelle, Gabriela Prioli publica print de conversa

25/06/2023 | 14:10



Gabriela Prioli e Astrid Fontenelle foram assunto nas redes sociais desde a edição da última quarta-feira, dia 21, do programa Saia Justa, do GNT. Enquanto conversavam sobre as festas de São João, Astrid decidiu dar a sua opinião sobre as comemorações mais atuais. Segundo ela, o axé está tomando conta da festança, o que a incomoda.

Mas, Gabriela não concordou muito com a afirmação da apresentadora. Por conta disso, ela decidiu dar sua opinião e acabou causando uma discussão que viralizou nas redes sociais.

Entretanto, Gabriela Prioli decidiu esclarecer toda a polêmica de uma maneira sutil. Através de seu Feed no Instagram, a apresentadora publicou um print de sua conversa com Astrid. No papo recente, a dupla estava conversando na maior amizade sobre fazer uma festa de São João.

Elas ainda entraram em uma segunda discussão - de brincadeira - sobre a composição do cachorro-quente. Para Gabriela, a comida precisa ser com purê de batata. Já para Fontenelle, sem purê.

E aí? Com purê ou sem purê? A verdadeira discussão é essa aqui, escreveu na legenda.