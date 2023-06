Frederic Forrest, ator de Apocalypse Now, morre aos 86 anos de idade

25/06/2023 | 14:10



2023 está sendo marcado por grandes perdas no mundo dos famosos. Frederic Forrest, ator conhecido por sua atuação no filme Apocalypse Now e indicado ao Oscar, morreu aos 86 anos de idade.

A notícia foi divulgada pela atriz Bette Midler, que contracenou com ele no filme A Rosa. Sem revelar a causa, ela escreveu:

O grande e amado Frederic Forrest morreu. Obrigado a todos os seus fãs e amigos por todo o apoio nestes últimos meses. Ele era um ator notável e um ser humano brilhante, e tive a sorte de tê-lo em minha vida. Ele estava em paz.