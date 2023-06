Após revelar que será pai de menina, Neymar Jr. vira alvo de comentários nas redes sociais: Vai ter que aprender a respeitar as mulheres

25/06/2023 | 13:11



Neymar Jr. e Bruna Biancardi anunciaram na tarde do último sábado, dia 24, que serão pais de uma menininha. Pois bem, logo depois, o nome do craque foi parar nos assuntos mais comentados, principalmente porque alguns internautas relacionaram o sexo da bebê com o comportamento que o jogador teve com a namorada, Bruna Biancardi.

Como você já deve saber, há poucos dias, Neymar confessou que traiu a amada no Dia dos Namorados, apenas uma semana antes do chá revelação. Entre os comentários dos internautas, uma mulher escreveu:

Agora vai ter que aprender a respeitar as mulheres. Que tudo, eu estava torcendo por uma menina, que seja linda igual a mãe.

E não parou por aí:

Será que ele vai gostar se tratarem a filha dele como ele trata a dos outros?, escreveu outro.

Que ela cresça e não encontre no caminho dela homens iguais ao papai dela!, desejou outra.

É, menino Ney, não vai surtar quando ela arrumar um namoradinho e ele fizer com ela igual tu fez com a mamãe dela, declarou outro.

Não desejo que ele pague os erros com a filha, mas que ele mude o mode de pensar e agir com as mulheres a partir de agora que descobriu que será pai de menina. Afinal, tratar a mulher da mesma forma que quer que a filha seja tratada no futuro, escreveu uma seguidora.