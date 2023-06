Auxiliar desmente 'clima ruim' de Marcelo no Fluminense e justifica escolhas de Diniz

25/06/2023 | 12:25



A lateral esquerda do Fluminense seguiu como um dos assuntos mais comentados nas entrevistas mesmo após o time buscar a virada com um jogador a menos contra o Bahia neste sábado. O auxiliar Eduardo Barros e o próprio lateral Marcelo desmentiram que o atleta esteja com um ambiente ruim no Fluminense. Já Gabriel Pirani, autor do gol da virada e que já jogou improvisado na lateral-esquerda, celebrou a volta ao ataque, em sua função original, contra o Bahia.

"Às vezes as coisas não saem como a gente espera. Eu estava procurando muito esse gol. Preciso aumentar os números na minha carreira. Acho que venho fazendo funções que não estava acostumado. Joguei de lateral-esquerdo. Eu vinha ajudando o time, mesmo longe do ataque. Hoje pude voltar a minha posição e pude fazer o gol. Fico muito feliz e fico mais feliz ainda pelo apoio do grupo", disse Pirani, liberado para formar o quarteto de ataque do time após o retorno do lateral Marcelo, que estava lesionado.

Durante a última semana, uma especulação sobre um ambiente dividido no clube por causa do lateral Marcelo ganhou força. Eduardo Barros, que comandou a equipe na ausência de Fernando Diniz (suspenso), comentou o caso.

"Chegou com muita estranheza essa notícia. O ambiente no clube talvez seja um dos melhores que já presenciei. Faz alguns dias, estávamos todos abraçados no aniversário de um jogador. Como alguém tem intenção de gerar uma especulação que não tem o menor sentido, o telefone sem fio", disse o auxiliar.

"Claro que temos problemas a serem resolvidos. O clube contratou o Diogo Barbosa porque perdemos lateral-esquerdo por algumas rodadas e quem poderia fazer a função também se machucou. Vamos fazer contratações na janela porque ficamos em algumas rodadas com o elenco enxuto. Quem se propõe a investigar o que está havendo no clube, investigue com qualidade, para na hora que soltar uma notícia não contaminar o que há de mais bonito no trabalho do Fluminense, do Fernando Diniz, que é a torcida que empurra o clube a se tornar um dos maiores do futebol brasileiro, sem ter o maior investimento", completou Eduardo Barros.

"O ambiente é o que acontece quando não se ganha. Quando o resultado não é o esperado acontece isso, mas é normal. A torcida tem que exigir, fazer o papel dela, e a gente está fazendo o máximo para poder ganhar", disse o lateral Marcelo logo após a partida. Keno também foi mais um a demonstrar apoio ao Marcelo. O atacante afirmou que não houve nada e que a polêmica não abalou o grupo.

Eduardo Barros chegou ainda a explicar a não utilização do promissor lateral Jefté, da equipe sub-20. "Se até o momento ele não teve oportunidade é porque a comissão entende que há outros jogadores que podem cumprir essas ausências de jogadores, especificamente da lateral-esquerda", finalizou.