Anitta fala sobre lançamento de Funk Rave: Não existe nada no meu clipe que eu não tenha vivido

25/06/2023 | 12:11



Anitta está dando o que falar com o lançamento do clipe de Funk Rave, seu novo single. Em entrevista para o jornal O Dia, ela contou que ficou chateada pelo vazamento de uma cena do vídeo, mas que decidiu não mudar nada - mesmo com as polêmicas.

Caso você esteja por fora, a cantora deu o que falar após simular uma cena de sexo oral no clipe.

- A ideia sempre foi ser esse tipo de cena, desde o início era pra ter essas conotações, o trem, a banana, as frutas. Isso sempre esteve no roteiro, pena que estragaram a ideia vazando o vídeo do backstage. Ficou parecendo que ia ter algo mais, mas nunca foi a ideia. Era a ideia de fazer conotações. De qualquer forma, a cena foi sempre pra ser desse jeitinho que é. Quando vazou, a gente ficou meio bolado, porque não era pra ser nada demais, mas acabou virando. Mas na minha vida, já estou acostumada. É cheio disso. Está na chuva é pra se molhar. Não mudaria por causa de nada e ninguém falando, se tivessem a intenção. Tanto que no dia mesmo a gente gravou com o sacolé, com a banana e as outras coisas.

Anitta ainda reforçou que tudo que simulou no vídeo foram coisas que fazia em sua juventude, quando morava no subúrbio do Rio de Janeiro.

- Acho que tem muito peso, porque estamos falando de quase 300 milhões de pessoas. É claro que cada um vai querer uma coisa, por isso que eu tento não representar ninguém. Tento representar a mim e a minha cultura. Não tenho medo de ser estereotipada. Não existe nada no meu clipe que eu não tenha vivido ou que não seja parte do meu cotidiano. Me sinto segura porque só coloco o que eu vivi, passei, aí me sinto protegida, porque é a minha verdade. Não é uma coisa que olhei de fora e disse: vou colocar aqui.

Inclusive, ela conta que é essa a ideia principal de seu novo álbum - uma volta às origens.

- Nesse álbum, minha intenção é mostrar minhas raízes, realidade. Nasci e cresci no subúrbio, nas comunidades do Rio. Quero mostrar meu início da carreira, como foi, até os looks são os que eu usava antigamente no meu início de carreira e adolescência. A rotina que eu tinha naquela época. Esse single mostra muito do que vai ser o resto do álbum. Todas as músicas vão ter esse estilo, uma pegada mais funk Brasil, carioca. Algumas mais estilo funk melody, que eu fazia antigamente, no meu início, outras mais de dançar, porradão. Sempre foi meu sonho fazer um álbum assim.

O que será que vem por aí?