Gustavo Mioto presenteia Ana Castela com buquê inusitado: Já que você não gosta de flores

25/06/2023 | 12:11



Gustavo Mioto não perde a chance de mostrar seu lado romântico para Ana Castela. Nos bastidores do show da cantora na Festa Junina de Votorantim, no interior de São Paulo, o cantor apareceu no camarim com um buquê para lá de inusitado.

Pensa que Mioto escolheu flores para dar para amada? Não, não. O cantor montou um buquê de balas da marca que Ana gosta. No vídeo, é possível ouvi-lo dizer:

Já que você não gosta de flores, mandei fazer uma de FINI.

Os dois trocaram beijos e abraços.