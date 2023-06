William Bonner anuncia férias e garante que não vai se aposentar

25/06/2023 | 12:11



William Bonner vai colocar os pezinhos para cima e tirar férias de três semanas do Jornal Nacional. Imaginando o que seu sumiço poderia causar, o jornalista decidiu se adiantar e explicar que não vai se aposentar ou deixar a TV Globo.

Pois bem, essa atitude de William foi motivada por uma série de boatos em 2023 e em 2022 envolvendo uma possível saída dele da emissora. Com medo que sua ausência pudesse motivar uma nova onda de rumores, ele foi curto e direto ao dizer:

Depois da mentira sobre eu ter decidido deixar a Globo, depois da mentira sobre a Globo ter oferecido dinheiro para evitar essa inventada saída, veio a mentira de que a Globo estaria festejando minha inexistente desistência de aposentadoria. O nome do inventor das mentiras circulou como se fosse fonte confiável e as invenções dele proporcionaram clique$ para diversos sites propagadores até que se esgotasse mais um ciclo lucrativo para os que sustentaram a desinformação. Não é prática nova. No ano passado, os mesmos integrantes dessa armação tinham anunciado praticamente a mesma coisa. Foram desmentidos por mim, pela Globo e pelos fatos. Para o caso de surgir alguma nova onda durante meu sumiço do JN, informo que estou entrando em férias por três semanas. Saúde!