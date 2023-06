Kourtney Kardashian e Travis Barker fazem chá revelação inusitado e anunciam sexo do primeiro filho

25/06/2023 | 12:11



Kourtney Kardashian e Travis Barker entraram na onda do chá revelação e preparam uma forma bem inusitada de contar aos seus amigos e familiares o sexo de seu primeiro filho. Ah, eles vão ter um menininho!

Já que Travis faz o maior sucesso como baterista do Blink-182, o casal decidiu usar o instrumento como parte da revelação. Sentada o colo do músico, Kourtney aguardou até que ele tocasse a bateria.

Com o barulho do instrumento, os convidados foram surpreendidos com uma série de confetes azuis no ar, que revelavam o sexo do bebê. Fofo, né?