CORREÇÃO: Bolsonaro, sobre reunião com embaixadores: críticas não foram ataques às eleições

25/06/2023 | 11:26



A nota publicada às 19h36 deste sábado tinha um erro no primeiro parágrafo. O ex-presidente Jair Bolsonaro falou à CNN Brasil nesta quarta-feira, 21, e não neste sábado. Segue a nota corrigida:

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, 21, que as "possíveis críticas e observações" ao sistema eleitoral feitas por ele em reunião com embaixadores estrangeiros não foram ataques, mas uma resposta ao ministro Edson Fachin. Em entrevista à CNN Brasil, Bolsonaro disse que convidou os embaixadores para um encontro em julho de 2022 porque Fachin, então ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), também havia se reunido com 65 diplomatas estrangeiros para falar sobre eleições e o sistema eleitoral.

O TSE iniciou nesta quinta-feira, 22, o julgamento que pode definir o futuro político do ex-presidente. O processo é movido pelo PDT e alega suposto abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação oficiais durante o período pré-eleitoral de 2022.

"A política externa é de competência privativa do presidente da República", afirmou Bolsonaro, ao justificar o convite para a reunião. "Convidei embaixadores para falar sobre sistema eleitoral brasileiro e teci comentários sobre inquérito de novembro de 2018, que começou e não foi concluído, sobre possíveis fraudes nas eleições de 2018", afirmou.