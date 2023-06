Bagnaia vence Etapa da Holanda e abre 35 pontos na liderança da MotoGP

25/06/2023 | 10:17



A vantagem de Francesco Bagnaia e da Ducati na liderança da MotoGP voltou a aumentar neste domingo com a vitória na Etapa da Holanda, a última antes das férias de verão do torneio. Diante de 105 mil espectadores e com a pista muito quente, o atual campeão liderou toda a prova no Circuito de Assen, se mantendo à frente do pole position Marco Bezzecchi e de Brad Binder, que sofreu mais uma punição e foi para quarto, perdendo uma posição para Aleix Espargaró.

O triunfo na "Catedral da Velocidade", circuito que tem tatuado no braço, é o quarto de "Peco" na atual temporada. "É fantástico, não foi fácil. O Brad estava andando muito e me pressionou o tempo todo, fiquei aliviado quando consegui uma folga na reta final. Estou muito satisfeito com o resultado. Eu amo esta pista, este público, eles são fantásticos."

Marco Bezzecchi havia dominado as pistas no fim de semana, com recorde no classificatório, vitória na sprint e melhor tempo nos treinos livres, ele ficou próximo do fim de semana perfeito. O resultado foi muito celebrado pelo italiano, terceiro colocado na classificação geral. "Estou muito feliz porque tive um contato no início da corrida e perdi um pouco de ritmo. Depois estive atrás de Brad, freando muito bem e perdi muitas voltas tentando ultrapassá-lo. Quando passei, não tive como buscar a Ducati, mas o fim de semana foi muito bom", disse.

Outro destaque da prova foi Brad Binder, que logo na largada recuperou as posições que havia perdido por punição no classificatório e ainda ultrapassou Bezzecchi, indo de quinto para segundo. O sul-africano manteve o bom ritmo e ficou na cola de Bagnaia por um bom tempo. O piloto da KTM se segurou como pôde no pódio, com a moto balançando e muito pressionado por Espargaró e Martin, que cruzaram a chegada com uma diferença de apenas nove milésimos.

Apesar do grande desempenho, Binder teve um déjà-vu ao fim da corrida porque o mesmo cenário do classificatório se repetiu. O piloto chegou no top 3, mas foi punido por exceder os limites de pista. Desta vez, ele caiu para a quarta posição, sendo ultrapassado por Aleix Espargaró.

Bagnaia chega a 194 pontos na liderança do campeonato, com Jorge Martin em segundo com 159 pontos. Bezzecchi é o terceiro com 158. Binder (114) e Zarco (109) completam o top 5. A MotoGP entra de férias no mês de julho e só retorna no dia 6 de agosto para a etapa britânica em Silverstone.

Na madrugada deste domingo, Marc Marquez, que vem se envolvendo em muitos acidentes nas últimas corridas, anunciou que não disputaria a Etapa de Assen. "Como sabem, não cheguei a Assen 100%, além da entorse e da fratura no dedo, esta semana em Madri viram que havia uma costela fraturada e isso tem me causado muita dor. Hoje pela manhã acordei com muitas dores e, após uma revisão com a equipe médica, decidimos não correr hoje para prevenir piorar e, assim, poder me recuperar nas semanas seguintes", publicou em suas redes sociais.

Após largar bem, Jack Miller caiu na curva e foi para o chão, sendo o primeiro a abandonar a corrida. Logo depois, nova bandeira amarela, Fabio Quartararo e Johann Zarco sofreram um acidente feio e ficaram no chão. O campeão da MotoGP em 2021 precisou sair amparado pela equipe da MotoGP e foi levado ao centro médico.

A quente pista do Circuito de Assen seguiu castigando os pilotos. Ainda na quarta volta, Maverick Viñales foi mais um a passar direto na curva e ir para o chão. Bastianini levou um escorregão e também abandonou. Fabio Di Giannantonio e Iker Lecuona não terminaram a prova.

Confira o resultado do GP da Holanda:

1º Francesco Bagnaia (Ducati), em 40min37s640

2º Marco Bezzecchi (VR46), a 1s223

3º Aleix Espargaró (Aprilia), a 1s925

4º Brad Binder (KTM), a 1s528

5º Jorge Martin (Pramac), a 1s934

6º Alex Márquez (LCR), a 12s437

7º Luca Marini (VR46), a 14s174

8º Taaki Nakagami (Honda), a 14s616

9° Franco Morbidelli (Yamaha), a 29s335

10º Augusto Fernandez (GasGas), a 33s736

11º Lorenzo Savadori (Aprilia), a 35s084

12º Raul Fernandez (KTM), a 39s622

13º Stefan Bradl (Honda), a 42s504

14º Jonas Folger (GasGas), a 45s609

Não completaram a prova - Fabio Quartararo (Yamaha), Johann Zarco (Pramac), Jack Miller (Ducati), Maverick Viñales (Aprilia), Enea Bastianini (Gresini), Iker Lecuona (Honda), Fabio Di Giannantonio (Gresini) e Miguel Oliveira (KTM).