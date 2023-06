Felipão reforça confiança do grupo do Atlético e demonstra preocupação com bola aérea

25/06/2023 | 09:51



Ainda sem vencer no comando do Atlético-MG após duas partidas (um empate e uma derrota), o técnico Luiz Felipe Scolari reforçou sua confiança no elenco que tem à disposição. Na entrevista coletiva após a derrota por 2 a 1 para o Fortaleza neste sábado, o ex-técnico da seleção brasileira se queixou do pouco tempo para treinar em meio a muitas viagens, elogiou o adversário e revelou estar preocupado com as jogadas de bola área para o próximo jogo contra o Libertad, pela Libertadores.

"É muito cedo para falar sobre o grupo todo, mas eu estou confiante neste grupo. Entendo que algumas coisas a gente vai acrescentar e não é de um dia para o outro. Em uma semana que a gente viaja, volta, não treina, viaja, volta, joga. São dois times de boa qualidade, tanto o Fluminense quanto o Fortaleza", avaliou Felipão.

Após viagens ao Rio de Janeiro e ao Ceará, o Atlético-MG terá curto tempo de trabalho até viajar para Assunção, no Paraguai, onde enfrenta o Libertad pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Os dois gols sofridos neste sábado surgiram de cruzamentos na área atleticana, o que é uma preocupação para Felipão no próximo jogo, que acontece na terça-feira, 27, às 19h.

"Sabemos que a bola aérea é um dos pontos fortes do Libertad. Portanto, vamos ter que voltar hoje a Minas, fazer um pequeno trabalho, segunda-feira o trabalho final e ver se conseguimos ter uma situação melhor na bola aérea porque esse é um dos quesitos básicos do Libertad", disse o treinador, que ainda elogiou a equipe do Fortaleza.

"Foi um jogo bem equilibrado, tivemos em algumas partes do jogo uma melhor em relação ao Fortaleza, mas eles foram muito mais qualificados no momento final e conclusivo. O Vojvoda sabe trabalhar muito bem e fazer os jogadores renderem dentro daquilo que eles possuem. Mais uma vez, em três ou quatro situações, os jogadores aproveitaram a oportunidade e conseguiram a vitória", avaliou o treinador.

De volta aos gramados após quase oito meses sem atuar por causa de uma lesão, o atacante Alan Kardec marcou o gol do Atlético-MG no Castelão já no fim da partida. O atleta lamentou a derrota, mas comemorou muito o retorno ao time.

"É uma sensação única depois de tudo que passei, só eu sei o que passei. Hoje eu tive uma conquista individual. Infelizmente saímos com a derrota, faz parte do futebol. Me apeguei a minha família nesse tempo. Em muitos momentos eu me senti fraco e eles me sustentaram e sou grato a Deus por eles", disse Alan.