Roberto Burle Marx: o Centro Cívico de Santo André

Diário do Grande ABC



25/06/2023



Os andreenses que diariamente passam pela Praça IV Centenário talvez nem se deem conta, mas o espaço está tomado pelo talento de Roberto Burle Marx, local que viria a ser o Centro Cívico de Santo André, em 1971. Responsável pelo planejamento paisagístico do espaço, o renomado artista brasileiro se uniu ao arquiteto Rino Levi, autor do projeto arquitetônico e urbanístico, para elaborar a área em que estão concentradas as sedes dos três poderes do município – Prefeitura (Executivo), Câmara dos Vereadores (Legislativo) e Fórum de Santo André (Judiciário).

Paisagista, Roberto Burle Marx nasceu na Capital, no dia 4 de agosto de 1909, mas morou praticamente todo o tempo no Rio de Janeiro. Neste mês, em 4 de junho, completou-se 29 anos de sua morte. O arquiteto criou jardins no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, Curitiba, Santiago do Chile, Viena, Buenos Aires e em muitos outros lugares.

No vasto acervo do Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa, Burle Marx é citado com frequência. Estes registros, inclusive, são as fontes desta matéria.

CENTRO CÍVICO

Roberto Burle Marx e o arquiteto Rino Levi tinham diversos interesses em comum, como realizar incursões botânicas para conhecer a flora brasileira. Da amizade, aliada ao reconhecimento, surgiu o convite para que Burle Marx participasse do projeto do Centro Cívico de Santo André.

Como o terreno destinado para a construção deste complexo possuía desníveis, foram propostas praças que interligassem as áreas livres e os prédios entre si. Para realizar essa integração, Burle Marx propôs um conjunto paisagístico dividido em três níveis, valendo-se de plantas nativas da vegetação brasileira como bromélias, arbustos e palmeiras.

Como era comum nos projetos de Burle Marx, o espelho d’água tem bastante destaque. Neste caso, localizado nas proximidades da Câmara Municipal, a obra deveria refletir os prédios do Centro Cívico, ampliando a grandiosidade dos edifícios projetados.

Além do paisagismo, as criações de Burle Marx influenciaram outras edificações do Centro Cívico, como a Tapeçaria, que se encontra instalada no Salão Nobre, no 9° andar do prédio do Executivo, e o tríptico instalado no saguão do Teatro Municipal Flávio Florence.

A TAPEÇARIA

A tapeçaria foi criada por Burle Marx e instalada no Salão Nobre do Executivo andreense no final da década de 1960. Foi confeccionada em duas partes devido ao tamanho. Trata-se da maior tapeçaria idealizada pelo paisagista, tendo 26,38m de comprimento e 3,27m de altura.

Em 2006, a obra de Burle Marx foi retirada da parede e no próprio Salão Nobre passou por um processo de limpeza e restauração. Em 2016, antes de sua última viagem para exposição, em Nova Iorque, no Museu Judaico, a tapeçaria passou por nova limpeza. Após a exposição, retornou para seu espaço original.