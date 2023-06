Santo André realiza 3 mil atendimentos de consultas e exames neste fim de semana

Da Redação

25/06/2023 | 04:46



A Prefeitura de Santo André está realizando diversos mutirões nas últimas semanas, por meio do programa Saúde Fila Zero. A iniciativa tem objetivo de regularizar as agendas por consultas e exames. Neste sábado (24), a Secretaria de Saúde, em parceria com a Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), realizou 1,3 mil consultas oftalmológicas em pessoas com idade entre 18 e 59 anos.

De forma simultânea, outra força-tarefa está sendo realizada no Centro Hospitalar Municipal (CHM) neste sábado (24) e domingo (25), contemplando 800 exames de ultrassom da região inguinal e superior e 850 do abdômen total.

“A saúde em Santo André tem gestão, planejamento e é prioridade. Mesmo no pós-pandemia, que gerou novas filas, estamos conseguindo entregar um serviço de qualidade e, pouco a pouco, resolvendo todos os problemas para termos uma qualidade ainda melhor. Estamos trabalhando intensamente para zerar a fila de diversas especialidades e em breve faremos também mutirões de cirurgias de catarata para normalizar a fila de espera”, pontuou o prefeito Paulo Serra, que esteve neste sábado na FMABC.

Todos os atendimentos são realizados mediante a agendamento prévio, com data e horário marcados pela regulação municipal.

O secretário de Saúde, Gilvan Junior, acompanhou a iniciativa realizada na Faculdade de Medicina do ABC e falou sobre a importância de dar atendimento de qualidade do início ao fim do tratamento. “Já realizamos mais de 100 mil atendimentos de diversas especialidades e, até o mês que vem, pretendemos zera a fila de 119 especialidades e subespecialidades. Na sequência vamos nos mobilizar para zerar os exames e cirurgias. Temos feito um trabalho intenso para fornecer tratamento de qualidade do início até o final”, destacou.

“Não é porque a gente está atendendo um número grande de pacientes que a qualidade diminuiu, muito pelo contrário, estamos disponibilizando diversos especialistas justamente para garantir um ótimo atendimento para os nossos munícipes”, completou o secretário de saúde, Gilvan Junior.

O morador do Parque Novo Oratório, Sérgio Lima dos Santos, de 50 anos, passou por consulta oftalmológica neste sábado e elogiou a agilidade e organização no atendimento. “Estou impressionado com o atendimento aqui. Estava esperando há uns trinta dias mais ou menos e o atendimento foi rápido, ágil e o pessoal atende muito bem, com muita educação. Dá para sentir o cuidado, sabe? Gostei muito”, disse.

Força-tarefa

No primeiro semestre de 2023 foram ofertadas mais de 107 mil vagas de consultas e exames por meio do programa Saúde Fila Zero. Apenas no mês de junho serão disponibilizados 16.475 atendimentos de diversos procedimentos para a população. A iniciativa acontece após a Secretaria de Saúde zerar a fila por consultas nas unidades básicas a partir de uma série de mutirões para atender a demanda represada durante a pandemia.

Saúde Fila Zero

Lançado em 2017 para normalizar as filas por consulta, exames e cirurgias, o programa Saúde Fila Zero já promoveu a realização milhares de procedimentos em inúmeras especialidades. Em virtude da pandemia da Covid-19, o programa foi suspenso por um período. Porém, as atividades retomaram em 2022.